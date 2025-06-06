Trump'tan Ticaret Görüşmesi Duyurusu - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan Ticaret Görüşmesi Duyurusu

06.06.2025 22:24
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ABD Başkanı Trump, Hazine ve Ticaret Bakanları ile Çinli yetkililerin Londra'da görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Haziran'da Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çinli yetkililerle Londra'da bir araya geleceğini duyurdu.

Başkan Trump, Truth Social hesabından ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump, Hazine Bakanı Bessent, Ticaret Bakanı Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Greer'in, ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çin'in temsilcileriyle 9 Haziran'da Londra'da bir araya geleceğini duyurmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Toplantı çok iyi geçecektir. Konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Trump ve Şi, tarife restleşmesiyle tırmanan gerilimin ardından dün ilk kez görüşmüştü

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından dün ilk kez telefonda görüşmüştü.

Trump, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin çok verimli ve iki ülke açısından da çok faydalı geçtiğini vurgulamıştı.

Görüşmede ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük tarifeleri konularını ele aldıklarını belirten Trump, "Heyetlerimiz kısa süre içinde belirlenecek bir yerde bir araya gelecek. Bizi Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Büyükelçi Jamieson Greer temsil edecek." ifadelerini kullanmıştı.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerde gerilim

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

Trump, 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'i Cenevre'de varılan anlaşmanın büyük bölümünü ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi ile bunu konuşacağını ve sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

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