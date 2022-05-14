TSE'nin 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika

Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 61'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs Pazartesi günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.
Enstitünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, toplantı, "İstanbul Caddesi No: 32 Ulus-Altındağ/ANKARA" adresindeki KOSGEB Profesör Doktor Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda yapılacak.
Toplantıda, ilandaki gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.
Kaynak: AA
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