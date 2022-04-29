TSKB yönetiminde yeni atamalar - Son Dakika
Üye Girişi

TSKB yönetiminde yeni atamalar

29.04.2022 17:01
TSKB yönetiminde yeni atamalar

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda (TSKB) genel müdür yardımcılığı ve direktör kadrolarına atamalar yapıldı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda (TSKB) genel müdür yardımcılığı ve direktör kadrolarına atamalar yapıldı.

TSKB'nin 28 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilen yeni atama ve görev değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyuruldu.

TSKB'nin genel müdür yardımcılığı kadrosuna terfien atanan Bilinç Tanağardı, Özlem Bağdatlı ve Poyraz Koğacıoğlu, Bankalar Kanunu'nda belirtilen yasal prosedür tamamlandığında yeni görevlerine başlayacak. Bilinç Tanağardı, bankanın bilgi teknolojileri, sistem destek ve kurumsal mimari fonksiyonlarından; Poyraz Koğacıoğlu yatırım bankacılığı hizmetlerinden; Özlem Bağdatlı ise insan kaynakları, hukuk işleri ve TSKB Vakıfları'ndan sorumlu olarak görevlerine devam edecekler.

Bankanın direktör kadrosuna da iki yeni atama yapıldı. Tolga Sert, mali kontrol, hazine ve sermaye piyasası ile kredi operasyonlarından, Hüseyin Gürel ise finansal ve teknik danışmanlık ile danışmanlık satış faaliyetlerinden sorumlu olacak. Müdür kadrosu atamaları sonucunda ise Tulu Ertem Mühendislik Müdürü olurken Esra Bekircan, yeni kurulan Kurumsal Bankacılık Pazarlama; Faik Tolga Çember ise Danışmanlık Hizmetleri Satış departmanına müdür olarak atandı.???????

YORUMLAR
500
Pençe-Kilit Operasyonu Kapsamında 369 El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi, 81 Mağara ve Sığınak Ele Geçirildi Pençe-Kilit Operasyonu Kapsamında 369 El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi, 81 Mağara ve Sığınak Ele Geçirildi Denizli'de son 5 günde 76 trafik kazası meydana geldi Denizli'de son 5 günde 76 trafik kazası meydana geldi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TSKB yönetiminde yeni atamalar - Son Dakika


Son Dakika
17:23 9 yaşındaki çocuk üzerinde oynadığını iskelenin altında kalarak yaşamını yitirdi
17:00 Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız
16:45 Esenyurt'ta kamyonetiyle yangında mahsur kalanları kurtardı
16:25 Tuzla'daki patlama sonrası Belediye Başkanı Yazıcı'dan yeni açıklamalar geldi!
16:21 Cinsiyet değiştirmişti! Oyuncu Aybike Esin Tumluer gelen eleştirilere isyan etti: Karşınızdaki kişinin kim olduğunu hatırlatmak istedim
16:02 ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı! Gönderilecek mühimmatların listesi açıklandı
16:00 İçkili masada Kadir Gecesi paylaşımı yapan kişilere soruşturma kararı
15:44 Alişan, alkol masasında Kadir Gecesi paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına tepki gösterdi
15:41 İYİ Parti İl Başkanı'na canlı yayında "P...k" diye AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen kendisini böyle savundu: Dil alışkanlığı!
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 17:27:24. #1.12#
SON DAKİKA: TSKB yönetiminde yeni atamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement