Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, "Her ne kadar son 20 yıldır ülkemizde sermaye piyasalarının gelişmesi konusunda çok önemli yollar kat edilmiş, çok önemli başarılar elde edilmişse de Türkiye'nin potansiyelini dikkate aldığımızda sermaye piyasaları tarafında gidilecek hala daha çok mesafe olduğunu düşünmekteyiz. Bu da bizi sermaye piyasalarını geliştirmeye yönelik daha proaktif yaklaşım benimseme konusunda oldukça motive ediyor." dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında video mesajı yayınlanan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zaman, sermaye piyasalarının en prestijli ödülü olan TSPB 7. Altın Boğa Ödüllerini almaya hak kazanan ödül sahiplerini tebrik etti.

Zaman, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve finans sektörünün Türkiye'nin büyümesini desteklemeye devam etmesini oldukça önemsediklerini belirterek, bu çerçevede kamu otoritesi olarak sermaye piyasalarının gelişmesi, derinleşmesi, yatırımcıların ve yatırım araçlarının sayısının artması için ellerinden gelen birçok konuda adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu adımlarla birlikte yatırımcıların daha kazançlı yatırım araçları ve yatırım hizmetleriyle buluşmasının kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade eden Zaman, şunları kaydetti:

"Finansman yükünü büyük ölçüde bankaların taşıdığı ülkemizde sektörün yoğunlaşma riski ve kırılganlığın azaltılması böylece sistemik riskin mümkün olduğunca azaltılması için sermaye piyasalarımız daha da çok gelişiyor ve finansal sistem içerisinde de ağırlığının her geçen gün artması gerekmekte. Sermaye piyasaları özellikle şirketlerimizin uzun vadeli kaynak arayışlarına gerek borçlanma araçları gerekse de sermaye araçlarıyla önemli kaynaklar sağlamakta, öz kaynak yapısını güçlendirmekte ve böylece şirketlerimizin çok önemli yatırım kararları alabilmelerine imkan tanırken bir yandan da iş çevirmelerinden kaynaklanan dalgalanmalardan en az ölçüde etkilenmelerini sağlıyor. Ürün çeşitliliği, şirketlerimizin finansmana olan erişimini artırarak ülkemizin üretim, yatırım ve istihdam potansiyelini de daha ileri noktalara taşımakta."

Zaman, sermaye piyasalarının gelişimi için hem küresel finansal gelişmelerin yakından takibi hem de yerel ihtiyaçların doğru bir şekilde karşılanmasının büyük önem arz ettiğini anlatarak, yenilikçi finansman modellerini piyasalara kazandırdıklarını dile getirdi.

Sermaye piyasalarındaki borsa, saklama ve takas kuruluşlarından oluşan finansal altyapı kuruluşlarının, altyapılarının modern bir yapıya kavuşturulduğunu belirten Zaman, "Her ne kadar son 20 yıldır ülkemizde sermaye piyasalarının gelişmesi konusunda çok önemli yollar kat edilmiş, çok önemli başarılar elde edilmişse de Türkiye'nin potansiyelini dikkate aldığımızda sermaye piyasaları tarafında gidilecek hala daha çok mesafe olduğunu düşünmekteyiz. Bu da bizi sermaye piyasalarını geliştirmeye yönelik daha proaktif yaklaşım benimseme konusunda oldukça motive ediyor." diye konuştu.

"BES toplam fon büyüklüğü, Mayıs 2022 itibarıyla 284 milyar TL'ye ulaştı"

Zaman, sermaye piyasalarını besleyecek olan tasarrufların artırılmasının bu konudaki en temel öncelikleri olduğunu vurgulayarak, BES'te son dönemde yapılan düzenlemeleri anımsattı.

Attıkları adımların katkısıyla 2012 yılında kendisi de bir portföy yöneticisi olarak hizmet verirken, 20,4 milyar TL tutarındaki BES toplam fon büyüklüğünün, Mayıs 2022 itibarıyla tam 14 kat artışla 284 milyar TL'ye ulaştığını bildiren Zaman, amaçlarının bu rakamın 500 milyar TL'ye ulaşması olduğunu söyledi.

Murat Zaman, sermaye piyasalarında işlem gören menkul kıymetlilerin cazibesini artırmak için çeşitli vergi avantajları getirdiklerini anımsatarak, kurumsal yatırım araçlarının desteklenmesi amacıyla da adımlar attıklarını anlattı.

Son yıllarda borsaya yatırımcı ilgisinin giderek arttığını vurgulayan Zaman, "Borsamızdaki bireysel yatırımcı sayısı 2,5 milyonu aşarken günlük ortalama pay piyasası işlem hacmi ise 40 milyar TL'nin üzerine çıktı. 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen 70 halka arz işlemi ile önceki 8 yılın toplamının geçilmesi ve borsada işlem gören şirket sayısının 464'e yükselmesi sermaye piyasalarımızdaki önemli gelişmelere işaret etmektedir." diye konuştu.

Zaman, İstanbul'un uluslararası finans merkezleri arasında en üst sıralarda yer alması amacıyla İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesini kararlılıkla yürütmeye devam ettiklerini anlatarak, İFM projesini en kısa sürede tamamlamayı amaçladıklarını, İFM kanun taslağını kısa bir süre içerisinde yasalaştırarak İFM'nin faaliyete geçmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Yeşil finansmanın önemine işaret eden Zaman, gerekli adımları attıklarını, gelecek dönemde Hazine'nin, yeşil tahvilin yanı sıra sosyal tahvil, sürdürülebilir tahvil ve yeşil kira sertifikası gibi farklı ve yeni borçlanma enstrümanları ihraç ederek piyasalara dinamizm ve yenilik kazandırılacağını söyledi.

Zaman, bankacılık, banka dışı mali kuruluşlar ve sermaye piyasaları alanında attıkları adımlar ve hayata geçirdikleri reformlar neticesinde finansal hizmetler sektörünü geliştirerek daha derin, etkin, sağlam bir yapıya ulaştırdıklarını ifade ederek, Türkiye'nin büyüme ve kalkınma hedeflerine erişme konusunda finansal piyasaların derinliği ve sağlamlığının büyük önem arz ettiğini, sektördeki paydaşların iş birliğini önemsediklerini dile getirdi.

"2021 yılında sermaye piyasalarında yaşanan pozitif gelişmeler 2022 yılında da devam ediyor"

Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de video mesajı yayınlandı. Gönül, video mesajında, 2021 yılının sermaye piyasaları için oldukça verimli geçtiğini belirterek, "2021 yılında sermaye piyasalarında yaşanan pozitif gelişmeler 2022 yılında da devam etmekte olup sektörümüzün gelişmeye devam edeceğinin sinyallerini vermektedir. 2021 yılını 2 milyon 355 bin yatırımcı ile tamamlarken bu sayının artmaya devam ettiği ve son durum itibarıyla 2 milyon 494 bin kişiye ulaştığı görülmektedir." diye konuştu.

Sektörden gelen talepleri de dikkate alarak şubat ayında yayımladıkları tebliğ kapsamında aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerine uzaktan müşteri edinimi imkanının getirildiğini anımsatan Gönül, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme sayesinde sermaye piyasalarımızdan uzak kalan önemli sayıda tasarruf sahibinin yatırım alternatiflerini artırabileceğimizi düşünüyorum. Pay piyasası, günlük ortalama işlem hacmi, 2021 yılında 30 milyar TL iken, 2022 yılında 43 milyar TL seviyesinde seyretmektedir. Halka arzlar konusunda 2021 yılında başlayan ivmenin 2022 yılında da devam etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Geçtiğimiz yıl toplam 52 adet halka arz işlemi ile şirketlerimize 21,6 milyar TL, bedelli sermaye artırımlarından ise 14,8 milyar TL fon sağlanmıştır. Bu yıl ise mayıs ayının ortası itibarıyla 18 adet halka arz işleminde toplam 7 milyar TL, bedelli sermaye artırımlarından ise 30,8 milyar TL şirketlerimize fon transferi, sermaye piyasalarımız üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sevindirici bir diğer husus ise bahsi geçen bu gelişmelerden sektörümüzün ana oyuncuları olan aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin de kayda değer fayda sağlamış olmalarıdır. İki yıl öncesi ile kıyaslandığında hem aracı kurumlar hem de portföy yönetim şirketleri dönem karlarını önemli oranda artırmışlardır."

Gönül, son dönemde pay piyasalarında yaşanan gelişmeler ile kıyaslandığında borçlanma araçları piyasasının potansiyelinin altına kaldığını aktararak, son 3 yılda yurt içinde gerçekleştirilen yıllık toplam borçlanma aracı ihraç tutarının 300 milyar TL civarında seyrederken 2022 yılının ilk 4 ayında 107,3 milyar TL ihraç gerçekleştirildiğini bildirdi.

SPK olarak borçlanma araçları piyasasını geliştirmeye yönelik birçok adımı daha önce hayata geçirdiklerini anlatan Gönül, Borçlanma Aracı Sahipleri Genel Kurulu, Projeye Dayalı Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracı gibi düzenlemeler ile borçlanma araçları piyasasının derinlik kazanmasını ve yatırımcıları için daha güvenli bir alan olmasını hedeflediklerini söyledi.

Gönül, şubat ayında yayımladıkları rehber ile yeşil ve sürdürülebilir borçlanma aracı ihraçlarının yasal altyapısını belirlediklerini hatırlatarak, söz konusu rehber ile şirketler ve yatırımcıların küresel ölçekte büyük bir hızla gelişim gösteren bu piyasada vakit kaybetmeden yer almasını amaçladıklarını aktardı.

Sermaye piyasalarının sürdürülebilirliği için birincil şart olan kurumsal yatırımcı tabanını oldukça önemsediklerini, bu alanı ihtiyaçlara uygun bir biçimde düzenlemek için çalıştıklarını belirten Gönül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"330 milyar TL'si menkul kıymet, 284 milyar TL'si emeklilik, 21 milyar TL'si girişim sermayesi ve 17 milyar TL'si gayrimenkul yatırım fonu olmak üzere toplam büyüklüğü 652 milyar TL'ye ulaşan kurumsal yatırımcı tabanı, her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Ancak diğer taraftan dünyadaki yatırım fonları portföy büyüklüğünün milli gelire oranı ortalama yüzde 87 iken, Türkiye'de bu oranın yüzde 2,5'ta kalması bu alanda hız kesmeden büyümeye devam etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, ülkemizin uzun vadeli büyümesine katkı sunmak için bu kapasiteyi en iyi şekilde değerlendirmek adına düzenleyici kurum olarak bize ve birliğimizin tüm paydaşlarına önemli görevler düştüğünü vurgulamak isterim."

SPK Başkanı Gönül, 7. TSPB Altın Boğa Ödüllerini alan kurumları tebrik ederek, yatırım kuruluşlarının her geçen yıl performans ve kapasitelerini artırmalarını ve sektörün yakaladığı ivmenin uzun yıllar boyunca devam etmesini ümit ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.