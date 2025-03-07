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Ekonomi

TÜFE Beklentileri Düştü

TCMB anketine göre yıl sonu TÜFE artış beklentisi %28,04'e geriledi, dolar/TL beklentisi ise yükseldi.

07.03.2025 11:17
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,8869'dan 42,7907'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 43,9612'den 44,4165'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 18,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,4 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,5 milyar dolar oldu.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 42,50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,1'e yükselirken, gelecek yıl için de yüzde 4'e çıktı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 42,50 olurken, 3 ay sonrası için beklenti yüzde 37,70'e geriledi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 28,92'den 27,60'a indi.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜFE Beklentileri Düştü - Son Dakika

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