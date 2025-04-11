TÜFE Beklentisi Yükseldi

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

12 Ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,12 olasılıkla yüzde 20,00 - 22,99 aralığında, yüzde 35,59 olasılıkla yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 34,55 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 12,31'inin beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında, yüzde 32,31'inin beklentilerinin yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 44,62'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 - 28,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 Ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,98 olasılıkla yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 35,75 olasılıkla yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 25,96 olasılıkla ise yüzde 19,00 - 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 12,28'inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 38,60'ının beklentilerinin yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 29,82'sinin beklentilerinin yüzde 19,00 - 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,33 iken, bu anket döneminde yüzde 46,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentiler

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 43,60 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 44,42 TL iken, bu anket döneminde 45,85 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL