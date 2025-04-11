TÜFE Beklentisi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TÜFE Beklentisi Yükseldi

TCMB'nin anketine göre 2023 yılı sonu TÜFE beklentisi %29,98'e çıktı. Döviz ve faiz beklentileri de artış gösterdi.

11.04.2025 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

12 Ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,12 olasılıkla yüzde 20,00 - 22,99 aralığında, yüzde 35,59 olasılıkla yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 34,55 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 12,31'inin beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında, yüzde 32,31'inin beklentilerinin yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 44,62'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 - 28,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 Ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,98 olasılıkla yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 35,75 olasılıkla yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 25,96 olasılıkla ise yüzde 19,00 - 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 12,28'inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 38,60'ının beklentilerinin yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 29,82'sinin beklentilerinin yüzde 19,00 - 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,33 iken, bu anket döneminde yüzde 46,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentiler

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 43,60 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 44,42 TL iken, bu anket döneminde 45,85 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜFE Beklentisi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kongo’da tekne faciası: En az 50 kişi öldü Kongo'da tekne faciası: En az 50 kişi öldü
“Her şey çok güzel olacak“ sloganının mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimarı Berkay Gezgin hakkında tahliye kararı
Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde Bülent Şakrak, Yeni Aşkı Ayakkabı Tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile Gündemde
“Küfür“ kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı "Küfür" kavgası dehşetle bitti, 14 yaşındaki çocuk akranını bıçakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen DEM Parti’den yazılı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama
Galatasaray’da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı Galatasaray'da 3 yıldız, Samsunspor kadrosundan çıkarıldı
Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti Özel harekat polisi beylik tabancasıyla intihar etti
TFF’den Güney Güvenç’e ödül TFF'den Güney Güvenç'e ödül
24 gün sonra yeni liste Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun 24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun
Şiddet uygulayan kocasını öldüren Mervenur için ’haksız tahrik’ indirim talebi Şiddet uygulayan kocasını öldüren Mervenur için 'haksız tahrik' indirim talebi
Eğlence mekanında uyuyakalan kişinin kartından 370 bin lira çekildi Eğlence mekanında uyuyakalan kişinin kartından 370 bin lira çekildi

13:58 Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
13:46 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomasi Forumu’nda çağrıda bulundu: İsrail, Gazze’de barış ilan etmeli Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diplomasi Forumu'nda çağrıda bulundu: İsrail, Gazze'de barış ilan etmeli
13:06 Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
13:02 İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
12:24 İstanbul İkitelli’de kimya deposunda yangın Patlamalar yaşandı İstanbul İkitelli'de kimya deposunda yangın! Patlamalar yaşandı
20:20 Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü Tanal yapay zekaya tweet yazdırmak istedi, yaptığı yanlışla herkesi güldürdü
20:18 Tahliye edilen Berkay Gezgin’den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak Tahliye edilen Berkay Gezgin'den ilk açıklama: Her şey çok güzel olacak
19:47 Karasu Limanı’nda park kavgasında kan aktı 1 kişi hayatını kaybetti Karasu Limanı'nda park kavgasında kan aktı! 1 kişi hayatını kaybetti
19:18 ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
18:52 Endonezya Başbakanı Subiant: KAAN milli muharip uçak projesinde yer almak istiyoruz Endonezya Başbakanı Subiant: KAAN milli muharip uçak projesinde yer almak istiyoruz
18:44 Özel’in çağrısı pek işe yaramamış Boykot günü rekor kırıldı Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
18:40 Siirt’te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı Siirt'te dün gömülen kişinin mezarı ses geldiği iddiası üzerine açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 14:34:47. #7.13#
SON DAKİKA: TÜFE Beklentisi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement