TÜİK: İşsizlik Oranı %8,2

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının 2025 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, 2025 yılı 1'inci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ocak-Mart 2025 döneminden oluşan 1'inci çeyrekte 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti. İş gücü bir önceki çeyreğe göre 449 bin kişi azalarak 35 milyon 273 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71, kadınlarda ise yüzde 36 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalış ile yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak kaydedildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,5 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 43,5 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 28,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.