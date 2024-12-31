TÜİK: Kasım Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK: Kasım Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

TÜİK: Kasım Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı

TÜİK, Kasım 2024 döneminde ihracat ve ithalatın rakamlarını açıkladı. İhracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 24,9 artarak 7 milyar 459 milyon dolara yükseldi.

31.12.2024 10:28  Güncelleme: 10:29
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında ihracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalatın yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 238 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalarak 311 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI KASIMDA ARTTI

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 5 milyar 973 milyon dolardan, 7 milyar 459 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Kasım ayında yüzde 79,4 iken, 2024 Kasım ayında yüzde 74,9'a geriledi. Ocak-kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 26,8 azalarak 100 milyar 240 milyon dolardan, 73 milyar 336 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Kasım döneminde yüzde 69,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76,5'e yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Kasım ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 682 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 470 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 390 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 213 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 87 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,7'sini oluşturdu. Ocak-kasım döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 18 milyar 793 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 851 milyon dolar ile ABD, 13 milyar 878 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 11 milyar 844 milyon dolar ile Irak ve 11 milyar 749 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Kasım ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 3 milyar 979 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 628 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 300 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 968 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 337 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,4'ünü oluşturdu. Ocak-kasım döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 41 milyar 51 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 39 milyar 480 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 24 milyar 487 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 553 milyon dolar ile İtalya, 14 milyar 840 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,1'ini oluşturdu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Kasım Ayı Dış Ticaret Rakamları Açıklandı - Son Dakika

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