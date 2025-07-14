TÜİK: Tavuk Yumurtası Üretimi Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

TÜİK: Tavuk Yumurtası Üretimi Azaldı

TÜİK: Tavuk Yumurtası Üretimi Azaldı
14.07.2025 11:45
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Mayıs'ta tavuk yumurtası üretimi %13,5 azalırken, tavuk eti ve süt üretimi arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; tavuk yumurtası üretiminin azaldığını, tavuk eti üretimi ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 13,5 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,7 arttı. Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,5 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 11 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 14,1 arttı. Bir önceki ay 237 bin 567 ton olan tavuk eti üretimi mayıs ayında yüzde 1,8 oranında artarak 241 bin 782 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 551 milyon 765 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi mayıs ayında yüzde 1,6 oranında azalarak 1 milyar 526 milyon 665 bin adet oldu.

999 BİN 348 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Mayısta ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı, ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,3, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,9, yoğurt üretimi yüzde 7,8, içme sütü üretimi yüzde 8,8, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 22,6 arttı. Ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,2, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,8, yoğurt üretimi yüzde 4, içme sütü üretimi yüzde 3,8, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 9,9 arttı. Bir önceki ay 981 bin 30 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı mayıs ayında yüzde 1,9 oranında artarak 999 bin 348 ton oldu. Bir önceki ay 142 bin 948 ton olan içme sütü üretimi de mayıs ayında yüzde 8,2 oranında azalarak 131 bin 232 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Tavuk Yumurtası, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK: Tavuk Yumurtası Üretimi Azaldı - Son Dakika

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