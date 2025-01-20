Tüketici Bilinci Paneli - Son Dakika
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Ekonomi

Tüketici Bilinci Paneli

Tüketici Bilinci Paneli

Samsun'da üniversite öğrencilerine tüketici hakları ve bilinçli tüketim konulu panel düzenlendi.

20.01.2025 18:32
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Samsun İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri, üniversite öğrencilerine "Ne Kadar Bilinçli Bir Tüketiciyiz" isimli panelde bilgilendirmelerde bulundu.

İl Ticaret Müdürlüğü'nün 'Bilinçli Nesiller Projesi' çerçevesinde üniversitede eğitimleri sürüyor. Bu çerçevede Samsun Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki panelde öğrencilerle bir ara bir araya gelen Samsun İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, "Bir tüketici olarak yasal haklarımızı ne kadar biliyoruz teması adı altında özellikle öğrencilere günlük hayatlarında sık sık karşılaştıkları sorunlar ve mağdur edildikleri alanlar üzerinde yoğunlaştık. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleriyle ilgili tanıtım videosu, bilinçli tüketici bilinçli nesiller projemiz hakkında bilgilendirme, tüketici hakem heyetlerine başvuru, yenilenmiş ürün sistemi ve satışı, iş yeri dışında satışlar, kapıdan satışlar, satış sonrası hizmetler, yiyecek-içecek sektöründe servis ücreti-kuver ücreti alınıp alınamayacağı, İleti Yönetim Sistemi (İYS), Servis Bilgi Sistemi (SERBİS), yerli malı kullanımı, geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılması, satın aldığı malın fişini veya faturasını alma, internet üzerinden alış-verişlerde güven damgası logosunun bulunup bulunmadığı, HKS Mobil Uygulama, kredi kartıyla alışverişlerde komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ücret alınıp alınamayacağı, yiyecek-içecek sektörlerinin önünde ve masalarda fiyat listesi bulundurulması zorunluluğu gibi konularda öğrencilerimize bilgilendirmelerde bulunduk" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etkinlik, Ekonomi, Eğitim, samsun, Son Dakika

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