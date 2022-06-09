Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu - Son Dakika
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Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu

09.06.2022 23:53

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurusunun ardından ekonomiye yönelik bir adım da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) geldi. Buna göre tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomide atılacak ilk adımı açıklamasının ardından bir hamle de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) geldi. BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırlarında değişiklik yaptı.

50-100 BİN ARASINA 24 AY VADE

Düzenlemeye göre, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için vade sınırı 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. Yeni kararla 50 bin lira altındaki kredilerinde vade 36 ay olarak korundu.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;

Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,

Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

DEVAM ETMEKTE OLAN ÇALIŞMALAR

Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise; Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması, Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi, Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması, Yurt dışı yerleşiklere tahsisi' swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır."

Son Dakika: Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti! 50-100 bin arası değişen tutarlar 24 ay, 100 bin üzeri 12 ay oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüketici genel vade sınırı, 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay oldu - Son Dakika
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