Tüik: Tüketici Güven Endeksi Yüzde 6,2 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; haziran ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı.

TÜİK, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini bugün açıkladı. TÜİK'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürüttüğü tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında geriledi. Mayıs ayında yüzde 67,6 olan endeks, haziran ayında 63,4 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 8,1 AZALDI

TÜİK verilerine göre; mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksinin alt endekslerindeki değişim oranları da tablo olarak paylaşıldı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre 8,1 azaldı.