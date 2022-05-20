Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Yıllık Yüzde 97,11 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61 arttı. Yurt dışı üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 97,11 oldu.

TÜİK nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,83 artış oldu.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT, AYLIK YÜZDE 2,63 ARTTI

Sanayinin iki ana sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,81, imalatta yüzde 2,63 artış oldu. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,52, enerjide yüzde 7,39, sermaye malında yüzde 3,37 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE 8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden içecekler yüzde 0,38, giyim eşyası yüzde 0,21, tütün ürünleri yüzde 0,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç yüzde 9,26, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,39, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 4,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

İMALAT SEKTÖRÜNDE YILLIK YÜZDE 97,07 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,92, imalatta yüzde 97,07 arttı. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 110,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 84,97, dayanıksız tüketim malında yüzde 79,62, enerjide yüzde 241,59, sermaye malında yüzde 82,39 arttı.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE EN FAZLA EN ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE KAYDEDİLDİ

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 63,12, tütün ürünleri yüzde 68,67, içecekler yüzde 73,86 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 241,59, ana metaller yüzde 134,36, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 110,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.