Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Yıllık Yüzde 97,11 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Yıllık Yüzde 97,11 Arttı

20.05.2022 10:47
Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Yıllık Yüzde 97,11 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61 arttı. Yurt dışı üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 97,11 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61 arttı. Yurt dışı üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 97,11 oldu.

TÜİK nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,83 artış oldu.

SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT, AYLIK YÜZDE 2,63 ARTTI

Sanayinin iki ana sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,81, imalatta yüzde 2,63 artış oldu. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,52, enerjide yüzde 7,39, sermaye malında yüzde 3,37 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK YD-ÜFE'YE GÖRE  8 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

YD-ÜFE sektörlerinden içecekler yüzde 0,38, giyim eşyası yüzde 0,21, tütün ürünleri yüzde 0,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç yüzde 9,26, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,39, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 4,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

İMALAT SEKTÖRÜNDE YILLIK YÜZDE 97,07 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 98,92, imalatta yüzde 97,07 arttı. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 110,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 84,97, dayanıksız tüketim malında yüzde 79,62, enerjide yüzde 241,59, sermaye malında yüzde 82,39 arttı.

YILLIK YD-ÜFE'YE GÖRE EN FAZLA EN ARTIŞ KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNDE KAYDEDİLDİ

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 63,12, tütün ürünleri yüzde 68,67, içecekler yüzde 73,86 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 241,59, ana metaller yüzde 134,36, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 110,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Yıllık Yüzde 97,11 Arttı
Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Yıllık Yüzde 97,11 Arttı

YORUMLAR
500
Yurt dışı -ÜFE yıllık yüzde 97,11 arttı Yurt dışı -ÜFE yıllık yüzde 97,11 arttı Tüik: Tüketici Güven Endeksi Mayısta 0,4 Oranında Arttı Tüik: Tüketici Güven Endeksi Mayısta 0,4 Oranında Arttı
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Yıllık Yüzde 97,11 Arttı - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
16:22 Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Leicester City macerası bitiyor! Juventus transfer için harekete geçti
16:09 Böyle olur dublör çiftin düğünü: Kendilerini yaktılar
16:03 Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu
15:46 Nazi Azovstal birliklerine "teslim olun" emri Ukrayna'dan geldi: Akıbetleri meçhul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:12:45. #1.11#
SON DAKİKA: Tüik: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, Yıllık Yüzde 97,11 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement