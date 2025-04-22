Tüketici Güven Endeksi Azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksinin nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu. Alt endekslerdeki değişim oranlarına bakıldığında; mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,5 azalarak 69,1 değerini aldı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,5 azalarak 84,3, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,2 azalarak 82,8, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de yüzde 3,8 azalarak 99,3 oldu.