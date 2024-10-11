Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Düşüşte

Michigan Üniversitesi verilerine göre, tüketici güven endeksi Ekim'de 68,9'a geriledi.

11.10.2024 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde 68,9'a gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ekim ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla 1,2 puan azalışla 68,9'a indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen tüketici güven endeksinin, bu dönemde 70,9 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Tüketici güven endeksi, eylülde 70,1 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık bazda 0,6 puan azalarak 62,7'ye düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 1,5 puan azalışla 72,9'a indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise ekimde yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkarken, uzun vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 3'e indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin iki aylık artışın ardından ekim ayında düştüğünü belirtti.

Tüketici güveninin şu anda bir yıl öncesine göre yüzde 8 daha güçlü olduğunu aktaran Hsu, söz konusu seviyenin Haziran 2022'deki dipten yaklaşık yüzde 40 üzerinde olduğunu aktardı.

Hsu, enflasyon beklentilerinin o zamandan bu yana önemli ölçüde azalsa da tüketicilerin yüksek fiyatlar karşısında hayal kırıklıklarını dile getirmeye devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
20:15 Almanya’dan Eurofighter’a yeşil ışık Almanya'dan Eurofighter'a yeşil ışık
19:00 Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti için istenen ceza belli oldu
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
09:26 Zehra Güneş’in telefon rehberinden Arda Turan çıktı Zehra Güneş'in telefon rehberinden Arda Turan çıktı
09:22 Komşularına kızan esnaf evinin altına cinsel ilişki ürünleri satılan dükkan açtı Komşularına kızan esnaf evinin altına cinsel ilişki ürünleri satılan dükkan açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 21:43:17. #1.12#
SON DAKİKA: Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.