Tüketici Güven Endeksi Kasım\'da Düştü

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksi kasım ayı verilerini açıkladı. Buna göre endeks, ekim ayında 80,6 iken, kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8 oldu.

TÜİK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi kasım ayı verilerini açıkladı. Endeks, ekim ayında 80,6 iken kasım ayında yüzde 1 oranında azalarak 79,8 oldu.