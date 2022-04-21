Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalarak 67,3 oldu - Son Dakika
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Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalarak 67,3 oldu

21.04.2022 10:00
Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalarak 67,3 oldu

Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalışla 67,3 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalışla 67,3 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,3 azaldı. Martta 72,5 olan endeks, nisanda 67,3 olarak kayıtlara geçti.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi martta 54,4 iken nisanda yüzde 9,8 azalarak 49,1 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 69,9 iken nisanda yüzde 8,5 azalışla 63,9'a geriledi.

Mart ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 72,6 iken nisanda yüzde 7,2 azalışla 67,3 olarak gerçekleşti.???????

Geçen 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi martta 93,3 iken nisanda yüzde 4,9 azalışla 88,8'e düştü.

Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalarak 67,3 oldu

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Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 13,5 arttı Konut Fiyat Endeksi şubatta yüzde 13,5 arttı Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 7,29 arttı Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 7,29 arttı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalarak 67,3 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,3 azalarak 67,3 oldu - Son Dakika
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