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Tüm gözler Merkez Bankası'nın ikinci faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu - Son Dakika

Tüm gözler Merkez Bankası'nın ikinci faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu

15.02.2022 00:04

Merkez Bankası 2022 yılının ikinci faiz kararını 17 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Milyonlarca vatandaş Merkez'den çıkacak faiz kararını beklerken yapılan anket sonucuna göre, faiz yüzde 14'te sabit kalacak. İşte Reuters, Bloomberg ve Foreks anketlerine katılan ekonomistlerin tahminleri.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılını, eylül ayında başladığı seri faiz indirimleriyle kapatmıştı. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puan, ekim ayında 200 baz puan, kasım ayında ise 100 baz puan, aralık ayında ise 100 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylece 4 ayda toplamda 500 baz puanlık indirimle faiz yüzde 14'e çekilmişti.

2022'DE SABİT TUTULMUŞTU

Merkez, 2022 yılının ilk faiz kararını ocak ayında açıklamış ve faizi yüzde 14'te sabit tutmuştu. Merkez Bankası 2022 yılının ilk faiz kararını ise 17 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Piyasada genel beklentiler faizlerin sabit tutulacağı yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

REUTERS ANKETİ

Reuters anketinde yıl sonu politika faizi sorusuna cevap veren dokuz kurumun ortalama tahmini yüzde 14'te şekillenirken tahminler yüzde 9-yüzde 14 bandında yer alıyor.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT Araştırma'nın şubat ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda politika faizini değiştirmesini beklemiyor. Bloomberg HT'nin 20 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ortalama beklenti politika faizinin değişmeyerek yüzde 14'te bırakılması yönünde. Ankete göre yıl sonu faiz beklentisi de yüzde 14 seviyesinde. En düşük tahmin veren kurum TCMB'nin yıl sonuna kadar politika faizini yüzde 9'a indirmesini, en yüksek tahmini paylaşan kurum ise yıl sonunda politika faizinin yüzde 22 seviyesinde oluşmasını bekliyor.

FOREKS ANKETİ

ForeksHaber, 'TCMB Faiz Anketi" sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçları ekonomistlerin TCMB'nin bu ayki toplantısından faiz değişikliği beklemediğini ortaya koydu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu. 2022 yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 9 ekonomistin ortalama tahmini yüzde 14,00 olurken, minimum ve maksimum beklentiler yüzde 9,00 ve yüzde 20,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette 2022 sonu faiz beklentisi yüzde 14,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 9,00-22,00 aralığında oluşmuştu.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs bir araştırma notunda enflasyonun mevcut seviyesine rağmen yetkililerin faiz artışı olmayacağını vurgulaması ve yapılacak herhangi bir faiz indiriminin lirayı dengesizleştirme riski sebebiyle politika faizinin sabit tutulmasını beklediklerini belirtti. Hala mevcut politika gidişatının sürdürülemez olduğunu düşündüklerini belirten Goldman Sachs, yetkililerin politika faizi yerine dolarizasyonda çözülmeyi sağlamak ve rezervleri desteklemek için başka birçok önlem kullanmayı tercih edeceklerini öngördüklerini söyledi. Raporda, "Şimdiye kadarki politika hareketlerine bakılırsa, lirada yeni bir baskı oluşması durumunda yetkililerin artan oranda alternatif önlemlere yöneleceğini düşünüyoruz" görüşüne yer verildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Reuters, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüm gözler Merkez Bankası'nın ikinci faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tüm gözler Merkez Bankası'nın ikinci faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde bulundu - Son Dakika
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