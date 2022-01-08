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Tümen, güven tazeledi - Son Dakika

Tümen, güven tazeledi

08.01.2022 18:26
Tümen, güven tazeledi

İki adayın yarıştığı ve rekor düzeyde katılımın sağlandığı Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Seçimleri'nde mevcut başkan Nurettin Tümen, güven tazeledi.

İki adayın yarıştığı ve rekor düzeyde katılımın sağlandığı Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Seçimleri'nde mevcut başkan Nurettin Tümen, güven tazeledi.

Karabük Belediyesi Nikah salonunda gerçekleştirilen Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde mevcut Başkan Nurettin Tümen ile Ali Rıza Gökçekli yarıştı. Bin 197 seçmenin oy kullandığı seçimlerde mevcut Başkan Nurettin Tümen rakibine 80 oy fark atarak 631 oy ile yeniden güven tazelerken, Ali Rıza Gökçekli ise 551 oy aldı.

Seçim kurulunun sandıktan çıkan oyları tek sayarak açıklamasının ardından mevcut başkan Nurettin Tümen, kazananın esnaflar olduğunu belirterek, rakibi Ali Rıza Gökçekli'yi kucaklayarak birbirlerini tebrik etti. - KARABÜK

Tümen, güven tazeledi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Evlilik, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tümen, güven tazeledi - Son Dakika Ekonomi


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