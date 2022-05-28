Tunceli'de vatandaşlara 65 bin adet sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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Tunceli'de vatandaşlara 65 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

28.05.2022 11:40
Tunceli'de vatandaşlara 65 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

Tunceli'nin Hozat İlçe Belediyesi, Yerelde Kırsal Kalkınma Projesi çerçevesinde lçe merkezinde ve köylerde yaşayan vatandaşlar ile üreticilere 65 bin adet sebze fidesini ücretsiz olarak dağıttı.

Tunceli'nin Hozat İlçe Belediyesi, Yerelde Kırsal Kalkınma Projesi çerçevesinde lçe merkezinde ve köylerde yaşayan vatandaşlar ile üreticilere 65 bin adet sebze fidesini ücretsiz olarak dağıttı. Günler öncesinden yapılan duyurular ile domates, biber ve patlıcandan oluşan 65 bin adet fide belediye personeli ve muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara dağıtıldı.

Fideleri halka ulaştırarak Hozat'ın her karış toprağında üretim yapılmasını ve halkın kendi sebzesini üretmesini hedeflediklerini belirten Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, yerel kalkınmadan yana bir belediyecilik pratiği ile vatandaşların yanında olacaklarını söyledi. Geyik, "Halkın sağlıklı gıdaya ulaşabilmesine yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız temel gıda ürünlerinde dışa bağımlılığı azaltarak, halkımızın kendi gıdasını kendisinin ürettiği yerelde üretim modelini geliştirmek. Bu sayede daha ucuz maliyet ile daha sağlıklı gıdaya erişmiş olacağız ve üretilen fazla ürünlerin kooperatiflerimiz aracılığıyla satışını da gerçekleştireceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizde üretimin artması için vatandaşlarımıza çeşitli desteklerde bulunduk. İlçemizdeki kadın kooperatifinde cacım kilim, şalvar ve bez bebek üretimi yapan kadınlarımıza iplik ve kumaş desteğinde bulunuyoruz. Çiftçilerimizin ürettiği nohutların ve diğer ürünlerin büyükşehirlerde satışını gerçekleştirdik. Yine ilçemizde faaliyet yürüten kooperatife aldığımız salça makinesini halkımızın kullanımına sunduk. Bu destekler önümüzdeki süreçte de artarak devam edecektir" dedi.

30 bin kök lavanta dikimi yapılacak

Hozat Belediyesinin temin ettiği 30 bin kök lavantanın bu yıl ilçenin uygun arazilerinde toprakla buluşacağını kaydeden Başkan Geyik, "Elde edilen lavanta tohumları çoğaltılarak önümüzdeki yıllarda vatandaşa dağıtılacak. Bu sayede ilçede lavanta üretiminin artması ve katma değer yaratarak ilçe ekonomisine önemli bir katkı sunması hedeflenmekte. Hozat Belediyesi her yıl bahar aylarında Bursa'dan temin ettiği meyve ve farklı türlerdeki ağaç fidanlarını vatandaşa dağıtarak ilçedeki meyve üretimini de artırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede 2019 yılından günümüze kadar yaklaşık 12 bin adet meyve fidanının dağıtımı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Meyve Bahçesi Projesi çerçevesinde, ilçe merkezinde belediyeye ait araziye 200 adet ceviz ağacının dikimi yapıldı. Ceviz bahçesinden elde edilecek ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımı hedeflenmektedir" diye konuştu. - TUNCELİ

Tunceli'de vatandaşlara 65 bin adet sebze fidesi dağıtıldı
Tunceli'de vatandaşlara 65 bin adet sebze fidesi dağıtıldı
Tunceli'de vatandaşlara 65 bin adet sebze fidesi dağıtıldı
Tunceli'de vatandaşlara 65 bin adet sebze fidesi dağıtıldı
Tunceli'de vatandaşlara 65 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Domates, Tunceli, Hozat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tunceli'de vatandaşlara 65 bin adet sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de vatandaşlara 65 bin adet sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika
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