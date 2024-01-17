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Turgutlu Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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Turgutlu Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında protokol imzalandı

Turgutlu Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 68 oranında zam yapıldı. Protokole göre kadrolu çalışanların ücretlerine yüzde 68 oranında zam uygulanarak yan haklar dahil aylık en düşük ücret 38 bin 300 TL olarak belirlendi.

Turgutlu Belediyesi ve DİSK\'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında protokol imzalandı
17.01.2024 - 17:58,  Güncelleme: 18:02
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Turgutlu Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında protokol imzalandı. Söz konusu protokole göre kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 68 oranında zam yapıldı.

Turgutlu Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 7 No'lu Şubesi arasında kadrolu çalışan personelin 2024 yılında alacağı maaşa yönelik protokol imzalandı. Protokole göre kadrolu çalışanların ücretlerine yüzde 68 oranında zam uygulanarak yan haklar dahil aylık en düşük ücret 38 bin 300 TL olarak belirlendi. Protokol, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Genel-İş 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç arasında imzalandı.

İmza törenine Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Adnan Mut katıldı.

"Ekonomik krize rağmen mesai arkadaşlarımızın yaşam şartlarını korumaya devam edeceğiz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile belediyemizde çalışan kadrolu mesai arkadaşlarımızı kapsayan protokolü imzaladık. Kadrolu çalışanlarımızın ücretlerine yüzde 68 oranında zam uygulayarak, yan haklar dahil aylık en düşük ücretimizi 38 bin 300 TL yaptık. Ülkemizde yaşanan ekonomik krize rağmen mesai arkadaşlarımızın yaşam şartlarını korumaya devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Turgutlu Belediyesi ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında protokol imzalandı - Son Dakika
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