'Turgutlu Kariyer' projesi 3 bin kişiye umut oldu - Son Dakika
Üye Girişi

'Turgutlu Kariyer' projesi 3 bin kişiye umut oldu

13.04.2022 16:38
'Turgutlu Kariyer' projesi 3 bin kişiye umut oldu

Turgutlu Belediyesi, kentteki işsizlik sorununa çözüm bulmak için hayata geçirdiği "Turgutlu Kariyer" projesiyle 3 bin kişiyi iş sahibi yaptı.

Turgutlu Belediyesi, kentteki işsizlik sorununa çözüm bulmak için hayata geçirdiği "Turgutlu Kariyer" projesiyle 3 bin kişiyi iş sahibi yaptı.

Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından bir buçuk yıl önce hayata geçirilen "Turgutlu Kariyer" projesi iş arayanlara umut olmaya devam ediyor. "İş arayan iş bulacak Turgutlu'muz kazanacak" sloganıyla kentteki işsizlik sorununa kalıcı çözüm üretmeyi amaçlayan "Turgutlu Kariyer" projesi sayesinde bir buçuk yıllık süre içerisinde toplam 3 bin kişi iş sahibi oldu.

Proje çerçevesinde Turgutlu Belediyesi hizmet binası 6. katında haftanın 5 günü iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Firmaların iş ilanları ise Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesapları, sms ve anons duyuruları yoluyla paylaşılıyor. İş arayanlar ise Turgutlu Belediyesi hizmet binası zemin katında yer alan hizmet noktası üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

"Her gün daha fazla vatandaşımızın iş sahibi olmasını sağlıyoruz"

Turgutlu Kariyer projesinde 3 bin kişiyi iş sahibi yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, "Yaklaşık bir buçuk yıl önce 'İş arayan iş bulacak Turgutlu'muz kazanacak' sloganıyla hayata geçirdiğimiz 'Turgutlu Kariyer' projemiz sayesinde 3 bin kişiyi iş sahibi yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Her gün gittikçe büyüyen projemiz sayesinde her geçen gün daha fazla vatandaşımıza dokunabiliyor ve iş sahibi olmasını sağlıyoruz. İş isteyen her vatandaşımızı iş sahibi yapabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Üç bin hemşehrimizi iş sahibi yapmaktan gurur duyuyoruz"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise "Turgutlu'muzda işsizlik sorununa kalıcı çözüm üretmek amacıyla başlattığımız projemiz sayesinde 3 bin hemşehrimizi iş sahibi yapmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Gün geçtikte büyüyen 'Turgutlu Kariyer' projemiz aracılığıyla daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi 'Hiçbir vatandaşımızın yatağa aç girmemesi' için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi. - MANİSA

'Turgutlu Kariyer' projesi 3 bin kişiye umut oldu

YORUMLAR
500
Başkan Akın bir sözünü daha hayata geçirdi Başkan Akın bir sözünü daha hayata geçirdi

Turgutlu Belediyesi, İşsizlik, Turgutlu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Turgutlu Kariyer' projesi 3 bin kişiye umut oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:44:37. #1.13#
SON DAKİKA: 'Turgutlu Kariyer' projesi 3 bin kişiye umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement