Turizm ve seyahat odaklı yeni televizyon kanalı yayın hayatına başladı - Son Dakika

Seyahat kısıtlamaları sebebiyle iki zor yılı geride bırakan turizm endüstrisi, 2022 bahar dönemiyle hızlanmaya başladı. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) verilerine göre 2023 yılında pandemi öncesi seviyelere ulaşması tahmin edilen sektörün, bu yıl ortalama yüzde 5,8 büyüyeceği ve küresel gayrisafi yurt içi hasılaya katkısının yüzde 2,7 artacağı öngörüldü. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yolculuk ve otel rezervasyonları çoğalırken, sektör de yeni döneme hazırlanmaya başladı. Toprakçı Holding, dünyanın en popüler seyahat rotalarının yüksek kaliteli görüntülerini dijital platformlardan 7 gün 24 saat dünyaya ulaştırmak için, WETrip TV isimli yeni bir televizyon kanalı kurduğunu duyurdu.

Yaz mevsimi yaklaşırken artan yolculuk ve otel rezervasyonları, turizm endüstrisinde toparlanma eğilimini beraberinde getirdi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi sektörün pandemi öncesi seviyelere 2023'te döneceğini tahmin ederken, 2 kişiden birinin bu yıl daha uzun tatil yapmayı planladığı görüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Toprakçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toprakçı, "2022'ye güçlü bir toparlanma eğilimiyle başlayarak umut veren turizm ve seyahat sektörleri, yeni bir döneme hazırlanıyor. Toprakçı Holding olarak bu içgörüden hareketle, turizm ve yeni medya alanındaki deneyimlerimizi dünyanın her yerinden izlenebilen bir televizyon kanalında bir araya getirdik. WETrip küresel destinasyonların yerel özelliklerini en iyi şekilde yansıtma ve turizm odaklı stratejik reklamcılık alanında bir öncü olma vizyonuyla yayın hayatına başladı" dedi.

SEYAHAT BÜTÇELERİ ARTIYOR, YURT DIŞI SEYAHAT PLANLARI ÖNE ÇIKIYOR

Turizm odaklı düşünce kuruluşu Digital Tourism Think Tank iş birliğinde hazırlanan raporda 2 kişiden birinin bu yıl seyahate pandemi öncesine kıyasla daha çok bütçe ayıracağının görüldüğünü belirten Mustafa Toprakçı, "Ayrıca yine 2 kişiden biri, bu bütçelerle daha uzun seyahat yapmayı planlıyor. Öte yandan 5 kişiden dördü bu yıl uluslararası seyahatleri de gündemine alıyor. Tüm göstergeler 2022'nin turizm ve seyahat için iyi bir yıl olacağına işaret ederken, WETrip TV şu anki yayın akışında her gün Avrupa, Amerika, Afrika, Ortadoğu, Asya, Karayipler gibi başka bir bölgeye odaklanıyor. Bu sayede yurt dışına seyahat etmek ve daha önce görmedikleri yerleri keşfetmek isteyen turistlerin en doğru destinasyon tercihlerini yapabilmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. İzleyicilerin seyahat günlüklerine de yer vermeyi planladığımız kanalımızda, bilet hediyeleri gibi çeşitli fırsatlar da sunacağız" ifadelerini kullandı.

"TURİZM VE SEYAHAT ENDÜSTRİSİNE YENİ REKLAM MODELLERİ SUNACAĞIZ"

Küresel trendlere bakıldığında tüketicilerdeki sürdürülebilir seyahat ve çevre dostu turizm bilincinin geliştiğinin gözlemlendiğini söyleyen Toprakçı, "WETrip TV turizm ve seyahat sektörlerindeki yeni dönemde, şirketlere sürdürülebilirlik ve düşük karbon ayak izi gibi güçlü yönleriyle rekabet avantajı kazandıracak yeni reklam modelleri hayata geçirme vizyonunu da taşıyor. Kendi kaynaklarını ve Toprakçı Holding'in ilgili sektörlerdeki deneyimini doğru analizlerle, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen kanalımız, dünya standartlarındaki yayın performansıyla hak ettiği yeri almaya aday bir konumda bulunuyor. İnternet sitesinden ve YouTube'dan canlı olarak izlenebilen WETrip TV ile, inovasyonu yayın yaklaşımımızın değişmez bir ilkesi haline getirerek, medyanın, teknolojinin ve televizyonun yeniliklerini, turizm ve seyahat sektörlerinin hizmetine sunuyoruz" dedi.