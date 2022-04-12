Turizm yatırımcıları TIF 2022'de buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Turizm yatırımcıları TIF 2022'de buluşacak

12.04.2022 11:07
Turizm yatırımcıları TIF 2022'de buluşacak

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu (Tourism Investment Forum-TIF) bu yıl 16 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu (Tourism Investment Forum-TIF) bu yıl 16 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Turizm sektörüne 60 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmiş ve 130 milyon kişilik istihdam sağlamış üyeleriyle 190 bin yatağın üzerinde konaklama kapasitesini, 15 bin uçak koltuğunu, 15 havalimanını, 15 binin üzerinde yat kapasiteli marinayı ve ülkemizdeki tüm kruvaziyer limanları ile turizmin tüm değer zincirini içinde barındıran TTYD, Türkiye'nin yatırımlarını öne çıkartmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. TIF 2022, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TTYD'nin üyesi bulunduğu Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) stratejik ortaklığında bu yıl 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek.

"Yatırım devlerinin buluşması olacak"

TTYD Başkanı Oya Narin, "Uluslararası yatırımcı, otel markası, işletmeci, Türkiye'nin gelişen turizm potansiyeline yatırım yapmak isteyen finans kurumu, banka ve fon temsilcilerini bir araya getirerek, turizm ve otelcilikte yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve Türkiye'yi üst düzey bir yatırım destinasyonu olarak tanıtmayı amaçladığımız TIF 2022 aynı zamanda bölgenin turizm yatırımları açısından tek B2B platformudur. Bu platformun yıllar içerisinde daha da gelişmesini hedeflemekteyiz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Yatırımcı, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turizm yatırımcıları TIF 2022'de buluşacak - Son Dakika


Son Dakika
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:18:18. #1.12#
SON DAKİKA: Turizm yatırımcıları TIF 2022'de buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement