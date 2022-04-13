Türk çayı ocak-mart döneminde en fazla Belçika'ya ihraç edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Türk çayı ocak-mart döneminde en fazla Belçika'ya ihraç edildi

13.04.2022 11:50
Türk çayı ocak-mart döneminde en fazla Belçika'ya ihraç edildi

Türkiye'den bu yıl ocak-mart döneminde en fazla Belçika'ya olmak üzere 84 ülkeye çay satıldı.

Türkiye'den bu yıl ocak-mart döneminde en fazla Belçika'ya olmak üzere 84 ülkeye çay satıldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın ilk çeyreğinde 84 ülkeye 1660 ton çay ihraç edilerek 5 milyon 271 bin 933 dolar gelir sağlandı.

Yılın ilk çeyreğindeki Türk çayı dış satımı, 1282 ton ürün karşılığı 5 milyon 124 bin 981 dolar elde edilen 2021'in ilk çeyreğine göre miktarda yüzde 29, değerde ise yaklaşık yüzde 3 arttı.

Belçika, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve KKTC, çay satımından en çok gelir elde edilen ülkeler oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 847 bin 988, Birleşik Krallığa 825 bin 938, Almanya'ya 816 bin 861, Hollanda'ya 432 bin 35 ve KKTC'ye 415 bin 82 dolarlık çay satıldı.

Ekvator Ginesi, Kenya ve Tanzanya'ya çay gönderildi

Geçen senenin ilk 3 ayından farklı olarak bu dönemde Kamerun, Macaristan, Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi, Kenya, Tanzanya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya'ya da çay gönderildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, çay ihracatındaki artışı yeterli görmediklerini, dünyada en çok çay ithal eden Rusya, ABD ve Birleşik Arap Emirliklerindeki pazarı çok daha fazla değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Gürdoğan, çayda ürün çeşitliliğinin önemine işaret ederek, tüketici kitlesinin damak zevkine göre çay üretilmesinin ihracata pozitif yansıyacağını dile getirdi.

İhracat yapılan ülke sayısının artmasının çok önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Gürdoğan, yurt dışında Türk çayının beğeniyle tüketilmesinin, ihracatın gelecek yıllarda çok daha üst rakamlara ulaşacağı konusunda kendilerini ümitlendirdiğini belirterek, "2022 yılı ihracatının yılı artışla kapatacağını öngörmekteyiz." dedi.

YORUMLAR
500
Doğu Karadeniz'den ilk çeyrekte 5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi Doğu Karadeniz'den ilk çeyrekte 5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi Online seyahat bileti satış platformu şikayetleri yüzde 265 arttı Online seyahat bileti satış platformu şikayetleri yüzde 265 arttı

Belçika, Türk, Ocak, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk çayı ocak-mart döneminde en fazla Belçika'ya ihraç edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:01 Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş ısrarı sürüyor! Bu kez İmamoğlu'nu da hedef aldı: Onu HDP ve Demirtaş destekliyor!
11:57 Ehliyetsiz sürücü scoterlarıyla yolda ilerleyen genç kızlara çarptı: 17 yaşındaki Ezgi Alya öldü, arkadaşı Şimal tedavi altında
11:54 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüşüldü! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, tek celsede boşandı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 12:09:34. #1.11#
SON DAKİKA: Türk çayı ocak-mart döneminde en fazla Belçika'ya ihraç edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement