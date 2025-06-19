TÜRK-İŞ'ten Eylem Kararı

Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) eylem kararı aldı.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler çerçevesinde İşçi tarafı rakamın 2025 yılı ilk altı ayı için günlük en düşük brüt ücretin bin 800 lira olması ve yine 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki altışar aylık dilimler için yüzde 25 zam talep etmişti.

İşveren tarafı olan TÜHİS ise ilk teklifini 13 Haziran'da birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, birinci yılın ikinci altı ayı için yüzde 8; ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7, ikinci yılın ikinci ikinci altı ayı için ise yüzde 5 zam teklifinde bulunmuştu.

Görüşmeler çerçevesinde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları, 17 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Işıkhan, işverenin ikinci teklifini sunacağını söyledi. TÜRK-İŞ, 18 Haziran'da da Anıtpark'tan Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüdü.

İşverenin 2. teklifini sunması beklenirken, TÜRK-İŞ 81 ilde sendika başkanlarıyla bir araya gelerek işverenin teklifine tepki göstermek için eylem kararı aldı.

Edinilen bilgilere göre TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalarda örgütlü kamu işçileri mesai başlangıcında işyerleri önünde basın açıklaması yapılacak. Ayrıca iş yerlerinde oturma eylemi ya da yarım gün iş bırakma eylemi yapılacak. Alınan eylem kararı şu şekilde sıralandı:

"1. Hafta: Sabah mesai başlangıcında işyerinin 500 metre yakınında buluşulacak, ardından işyeri kapısı önünde basın açıklaması yapılacak.

2. Hafta: İşbaşı yapıldıktan sonra 2 saatlik oturma eylemi ya da yarım gün iş bırakma eylemi yapılacaktır.

3. Hafta: Mesai bitiminde işyerini terk etmeme eylemi uygulanacak ve sabaha kadar sürdürülecektir.

4. Hafta: 81 ilde AK Parti il binaları önünde kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır.

5. Hafta: Bir günlük işe gelmeme (iş bırakma) eylemi gerçekleştirilecektir."

Ayrıca eylemlerin haftanın hangi gününde yapılacağı ise yarın belli olacak. - ANKARA