Türk Lirası Reel Değerinde Son 3 Yılın Zirvesine Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Lirası Reel Değerinde Son 3 Yılın Zirvesine Ulaştı

Türk Lirası Reel Değerinde Son 3 Yılın Zirvesine Ulaştı

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs 2024'te TÜFE bazında 1,65 puan artarak 61,46'ye çıkarken, Türk lirası reel anlamda en değerli seviyesine yükseldi. Yİ-ÜFE bazında ise reel efektif döviz kuru endeksi 1,10 puan artışla 93,66'ya çıktı. Türk lirasının reel değeri son 1 yıl içindeki en güçlü performansa işaret ederken, son 3 yılın zirvesine ulaştı.

04.06.2024 14:59
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Reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs 2024'te TÜFE bazında 1,65 puan artarak 61,46'ye çıkarken, Eylül 2021'den bu yana Türk lirası reel anlamda en değerli seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,65 puan yükselişle 61,46 oldu. Endeks, Nisan 2024'te 59,81 düzeyindeydi.

SON 3 YILIN ZİRVESİNDE

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,10 puan artışla 92,56'dan 93,66'ya çıktı.

Türk lirasının reel değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 3,40 puan artarken, söz konusu artış son 1 yıl içindeki en güçlü performansa işaret etti.

Türk lirasının reel değeri böylece yaklaşık son 3 yılın da zirvesine ulaşırken, Yİ-ÜFE bazında ise 1,04 puan azaldı.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Lirası Reel Değerinde Son 3 Yılın Zirvesine Ulaştı - Son Dakika

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