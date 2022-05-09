Türk somonu İspanya'daki fuarda tanıtıldı - Son Dakika
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Türk somonu İspanya'daki fuarda tanıtıldı

09.05.2022 14:01
Türk somonu İspanya'daki fuarda tanıtıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), İspanya'da düzenlenen fuarda Türk somonunu tanıttı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), İspanya'da düzenlenen fuarda Türk somonunu tanıttı.

DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, DKİB'in, tescilli markası "Turkish Salmon from Black Sea" ile su ürünleri sektörünün en önemli fuarı Seafood Expo Global'e damgasını vurduğu belirtildi.

DKİB'in fuarda "Turkish Salmon from Black Sea" markası altında, bölgedeki Türk somonu üreticilerinin ürünlerini sergileyerek tadım etkinlikleri düzenlediği aktarılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"26-28 Nisan tarihlerinde İspanya'nın en önemli kentlerinden Barselona'da kapılarını ziyaretçilerine açan fuarda, dünya genelinden 1326 işletme ürünlerini sergiledi. Dünyanın dört bir yanındaki sektör profesyonellerinin dört gözle beklediği fuarın, 2 yıl pandemi arasının ardından gerçekleştirilmesi, binlerce ziyaretçinin fuara akın etmesine ve katılımın zirveye çıkmasına neden oldu."

Açıklamada, DKİB standının fuarın en fazla ziyaret edilen stantlarından olduğu kaydedilerek DKİB su ürünleri UR-GE projesinin katılımcı firmalarının, Türk somonu konusunda meraklı müşterilerin sorularını yanıtlarken diğer yandan ikili görüşmeler gerçekleştirerek sezon için bağlantı yapma şansı bulduğu ifade edildi.

"Turkish Salmon from Black Sea'yi bir dünya markası yapmaya kararlıyız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Trabzon İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve DKİB Denetim Kurulu Üyesi İlker Yıldırım da DKİB su ürünleri UR-GE projesinin katılımcıları olarak kümeleme çalışmalarının sonucunda bir güç birliği oluşturduklarını belirtti.

DKİB'in de katkısıyla önemli bir marka yaratarak farkındalık sağladıklarını işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Balığımızın tadına bakan her müşterinin yüzündeki keyif ve Norveç standında bile 'Turkish Salmon from Black Sea'den bahsediliyor olması doğru yolda olduğumuzun bir işareti. Yaptığımız bu başarılı tanıtım faaliyeti ile Türk somonunun tüm dünya sofralarına ulaşması için önemli bir eşiği arkamızda bıraktığımızı düşünüyoruz."

Yıldırım, gelecek dönemde de su ürünleri kümesinin DKİB öncülüğünde faaliyetlerine devam edeceğini vurgulayarak gerek fuar katılımları gerek yurt dışı ticaret heyetleri gerekse teknik inceleme gezileri ile Turkish Salmon from Black Sea'yi bir dünya markası yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, İspanya, Türk, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk somonu İspanya'daki fuarda tanıtıldı - Son Dakika


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