Türk Telekom 4.5G çekim noktası sayısını ikiye katladı

Türk Telekom, 4.5G çekim noktası sayısını iki yılda iki katına çıkardığını açıkladı.

Türk Telekom, 'Herkes için erişilebilir iletişim' ilkesi ve 'insan odaklı' yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor. Şirketin, yenilenen altyapısı ve iki yılda iki katına çıkan 4.5G çekim noktalarıyla mobil iletişimde fark oluşturduğunu belirtildi. Şirket, kapsama gücüyle müşterilerine ayrıcalıklı bir mobil yaşam deneyimi sunarken, değişen ihtiyaçlara uygun fırsatlarını da sürdürüyor.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden şirketlerden biri olan Türk Telekom, yeni reklam filminde, "Siz de Türk Telekom'a gelin, iki yılda iki katına çıkan çekim gücümüzle 81 ilde mobil yaşayın" diyerek, kapsama gücüne vurgu yapıyor. Mavi karavanlarıyla hafta sonu yola çıkan bir ailenin anlatıldığı reklam filminde; arkadaşlarıyla oyun keyfine tatilde de devam edebileceğini öğrenen çocuğun sevinciyle, ailenin değişen ihtiyaçlarını karşılayan Türk Telekom'la, mobil yaşamın çok daha kolay olduğu anlatılıyor. - İSTANBUL