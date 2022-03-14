Türk Telekom, Opensignal'in yaptığı araştırmada 4 kategoride başarılı oldu - Son Dakika
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Türk Telekom, Opensignal'in yaptığı araştırmada 4 kategoride başarılı oldu

14.03.2022 10:07
Türk Telekom, Opensignal'in yaptığı araştırmada 4 kategoride başarılı oldu

Türk Telekom, global şirketlerin mobil ağ deneyimini ölçmek konusunda uzman, bağımsız mobil analiz şirketi Opensignal'in yaptığı araştırmada, 4 kategoride başarılı oldu.

Türk Telekom, global şirketlerin mobil ağ deneyimini ölçmek konusunda uzman, bağımsız mobil analiz şirketi Opensignal'in yaptığı araştırmada, 4 kategoride başarılı oldu.

Türk Telekom açıklamasına göre, "Herkes için erişilebilir iletişim" ilkesi ve "insan odaklı" yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Türk Telekom'un başarılı performansı uluslararası bağımsız mobil analiz şirketi Opensignal verileri ile onaylandı.

Mobil operatörlerin mobil ağ gelişimini değerlendiren Opensignal, Aralık 2021 raporunda, Türk Telekom'u "Video Deneyimi", "Oyun Deneyimi" ve "Ses Uygulaması Deneyimi" konularında en başarılı operatör olarak açıkladı. Türk Telekom ayrıca, "Upload Hızı"nda ortak ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi olarak, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak yatırımlar ve çalışmalarla müşterilerin her an yanında olduklarını belirtti.

Kıraç, "Müşterilerimizin son yıllarda değişen alışkanlıklarını da göz önünde bulundurarak 'Mobil Yaşa' çatısı altında onların hayatı dolu dolu yaşarken de, sorumluluklarını yerine getirirken de belirli bir mekana bağlı kalmadan özgürce hareket etmelerini sağlıyoruz. Müşteri deneyimi konusundaki başarımızın, uluslararası bağımsız mobil analiz şirketi olan Opensignal'in araştırmasıyla onaylanmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom, Opensignal'in yaptığı araştırmada 4 kategoride başarılı oldu - Son Dakika


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