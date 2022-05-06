Anneye teknolojik hediye seçenekleri - Son Dakika
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Anneye teknolojik hediye seçenekleri

06.05.2022 10:48
Anneye teknolojik hediye seçenekleri

Anneler Günü'ne sayılı günler kala hediye telaşı başladı.

Anneler Günü'ne sayılı günler kala hediye telaşı başladı. Annesine elektronik ürün hediye etmek isteyenlere ürün seçenekleri sunuluyor.

Türk Telekom, Anneler Günü'ne özel yeni bir cihaz kampanyası hayata geçiriyor. Kampanya dahilinde şirket, evde internet ve mobil müşterilerine sunduğu iki özel teklifle sevdiklerine hediye alma imkanı tanıyor. Kampanya kapsamında fritözler faturaya ek satışa sunuluyor. Xiaomi mi Robot Vacuum-Mop 2 de faturaya ek olarak satın alınabiliyor. Ayrıca Anneler Günü kampanyası kapsamında akıllı saatler ve metal akıllı saatler 2 taksit bizden kampanyası ile satılıyor. - İSTANBUL

Anneye teknolojik hediye seçenekleri
Anneye teknolojik hediye seçenekleri

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Anneler Günü'ne özel hediye önerileri Anneler Günü'ne özel hediye önerileri Hepsiburada Anneler Günü'ne özel birçok hediye alternatifi sunuyor Hepsiburada Anneler Günü'ne özel birçok hediye alternatifi sunuyor

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Anneye teknolojik hediye seçenekleri - Son Dakika


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