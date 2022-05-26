Türk Telekom'dan enerji verimliliğini artıracak yerli platform - Son Dakika
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Türk Telekom'dan enerji verimliliğini artıracak yerli platform

26.05.2022 11:15
Türk Telekom'dan enerji verimliliğini artıracak yerli platform

Türk Telekom, işletmelerde enerji tasarrufu ve karbon salınımını azaltacak yapay zeka destekli akıllı enerji yönetim platformunu hayata geçirdi.

Türk Telekom, işletmelerde enerji tasarrufu ve karbon salınımını azaltacak yapay zeka destekli akıllı enerji yönetim platformunu hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom mühendislerinin desteği ve yerli teknoloji şirketi Netaş, yerli yazılım şirketi Servisnet iş birliğiyle geliştirilen platform, Türk Telekom şebekesinde ticari olarak kullanılmaya başlandı.

Jeneratör, klima, doğru akım güç kaynağı, yenilenebilir enerji kaynakları gibi tüm enerji ekipmanlarının çalışma performanslarını proaktif olarak izleyen ve analiz eden platform, Türk Telekom şebekesinin enerji verimliliğini artırarak karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağlıyor. Platform, marka ve modelden bağımsız olarak tüm enerji cihazlarını tek bir uygulama ile gözlemleme ve yönetme imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve karbon salınımının azaltılması konularında çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Netaş ve Servisnet ile birlikte hayata geçirdiğimiz yapay zeka destekli akıllı enerji yönetim platformunu, Türk Telekom şebekesinde ticari olarak kullanmaya başladık. Teknolojiyi toplumun iyilik ve faydasına hizmet edecek şekilde geliştiren bir kurum olarak, yerli ve milli imkanlarla hayata geçirdiğimiz ürün ve hizmetleri ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz."

Sabit ve mobil şebekede toplam elektrik tüketimini son 5 yılda yüzde 3 düşüren Türk Telekom, yıllık ortalama 31 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlarken, son 5 yılda yıllık ortalama 15 bin ton karbon emisyonunu da engelledi.

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Kaynak: AA

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