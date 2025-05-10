Türk Telekom'dan Erişilebilir Tiyatro Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türk Telekom'dan Erişilebilir Tiyatro Projesi

Türk Telekom\'dan Erişilebilir Tiyatro Projesi

Türk Telekom, Engelliler Haftası'nda görme ve işitme engelliler için tiyatro oyunlarını erişilebilir hale getirdi.

10.05.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom, Engelliler Haftası kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Sonbahara Son Güller" oyununu, görme ve işitme engelli bireyler için erişilebilir hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında sahnelenen oyunlarda, görme engelli sanatseverler için canlı betimleme hizmeti sunuluyor. Bu uygulama sayesinde mekan, karakterler, sahne geçişleri ve sessiz gelişen olaylar, diyalog aralarında kulaklık aracılığı ile sesli olarak aktarılıyor.

Oyundan önce düzenlenen sahne turuyla da katılımcılar, dekorlara, kostümlere ve sahneye dokunarak oyunun atmosferini önceden deneyimleyebiliyor. İşitme engelli izleyiciler için ise oyun süresince kullanılan üst yazı sistemi ile diyalogların anlık olarak takip edilebilmesi sağlanıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar Devlet Tiyatrosu oyunlarından "Rumuz Goncagül, Seneye Bugün, Ebedi Barış, Acaibü'l Temaşa, Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı, Lysistrata, Kırmızı Küre, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam" ile koreografik sahne kantatı "Carmina Burana" görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir kılındı.

Engelliler Haftası kapsamında ayrıca erişilebilir kaynaklara dikkati çekmek üzere Atatürk Kültür Merkezi Kütüphane'de "Kitaplara Ses Ver" atölyesi de düzenlendi. Görme engelliler için gönüllü kitap seslendirmek isteyen Türk Telekom çalışanlarına özel düzenlenen atölyede, tiyatro oyuncusu, sunucu ve yazar Açelya Akkoyun tarafından, daha etkili kitap okuyabilmek amacıyla tonlama, artikülasyon, diyafram kullanımı gibi konularda bilgiler aktarıldı. Türk Telekom, yürüttüğü projelerle engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını ve bilgiye erişimini desteklerken, çalışanlarının da bu konudaki farkındalıklarının artmasına katkı sundu.

Görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak üzere, Türk Telekom'un Boğaziçi Üniversitesi, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı işbirliğiyle geliştirdiği Kitaplara Ses uygulaması ile isteyen herkes telefonuna uygulamayı ücretsiz indirerek görme engelliler için kitap seslendirebiliyor.

" AKM'nin herkes için erişilebilir bir kültür sanat merkezine dönüşmesinden mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, Türk Telekom'un erişilebilirliği destekleyen çalışmalara büyük önem verdiği belirtti.

Hayata geçirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle kültür ve sanattan eğitime her alanda herkes için erişilebilir bir yaşam sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Sancaktaroğlu, "Bu kapsamda, 'Erişilebilir Tiyatro' projemizle ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunları görme ve işitme engelli sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sancaktaroğlu, geçen yıllarda başlayan ve büyük beğeni toplayan bu projenin, bu sezon da hem çocuk hem de yetişkin oyunlarıyla sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Görme ve işitme engelli bireylerin karmaşık yapılarda yardım almadan hareket edebilmelerini sağlayan 'Sesli Adımlar' uygulamasıyla da AKM'nin herkes için erişilebilir bir kültür sanat merkezine dönüşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu projelerimizin yanı sıra Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) işbirliğiyle 2014'ten bu yana yürüttüğümüz Günışığı projesiyle az gören çocukların erken müdahale eğitimleri ile görme becerilerinin artırılmasını ve akranlarıyla eşit şartlarda eğitim almalarını destekliyoruz. Geliştirdiğimiz Telefon Kütüphanesi uygulamasıyla ise görme engelli kitapseverler, mobil cihazları aracılığıyla sesli kitaplara ve betimlemeli eserlere kolayca erişebiliyor. Türk Telekom olarak, teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunma vizyonumuzla toplumsal yaşamın her alanında erişilebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Engelliler Haftası, Türk Telekom, Kültür Sanat, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'dan Erişilebilir Tiyatro Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, 77 Hindistan SİHA’sını düşürdü Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü
Adana’da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet Adana'da öğretmenden otizmli çocuklara şiddet
Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı Canlı yayında bilincini kaybedip yere yığıldı
Microsoft’un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici Microsoft'un kurucusu Bill Gates: Zengin ölmek utanç verici
Dusan Tadic’ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım Dusan Tadic'ten Ajax sorusuna cevap: Kimseyle kontrat imzaladım
Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle Yeşilhisar’da anlamlı yarışma Ailelerle elele, kitaplarla gönülden gönüle! Yeşilhisar'da anlamlı yarışma
Bakan Fidan’dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
Mourinho’nun gazeteciye cevabı gündem oldu Adeta dalga geçti Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Göksel Gümüşdağ’dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia Göksel Gümüşdağ'dan hakeme tepki: Rezil, fiyasko, facia
Sakarya’da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sakarya'da traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı

22:11
1 yıldır kayıptı 19 yaşındaki Nagihan’ın cesedi kuyuda bulundu
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu
20:56
Kulisleri sallayacak iddia: PKK “fesih“ kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne iletti
Kulisleri sallayacak iddia: PKK "fesih" kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti
19:57
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat Memur olma hakkı geliyor
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
18:47
Hindistan ve Pakistan’ın ateşkes ilan etmesine Türkiye’den ilk yorum
Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum
17:57
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi
09:17
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye’yi cehenneme çeviririz
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz
09:06
Enrique Iglesias’tan Türkiye’ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
Enrique Iglesias'tan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ezan sesini özledim
08:47
Tadic’in Talisca’ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
Tadic'in Talisca'ya saldırmaya çalıştığı anların tribün çekimi
08:46
Survivor’dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan en büyük pişmanlığını itiraf etti
08:21
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler
08:13
23 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verip uyardı
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
07:54
Zorunlu hale geliyor Taksilerde yeni dönem
Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem
01:04
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
Tazminatını isteyen işçi, şirketin korumaları tarafından dövülerek öldürüldü
01:02
Beylikdüzü’nde tır kazası 1 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde tır kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
00:47
Yeni Zelanda ve Tayland’a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Yeni Zelanda ve Tayland'a yeni büyükelçi atamaları yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2025 22:59:17. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Telekom'dan Erişilebilir Tiyatro Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.