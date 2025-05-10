Türk Telekom\'dan Erişilebilir Tiyatro Projesi

Türk Telekom, Engelliler Haftası kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Sonbahara Son Güller" oyununu, görme ve işitme engelli bireyler için erişilebilir hale getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında sahnelenen oyunlarda, görme engelli sanatseverler için canlı betimleme hizmeti sunuluyor. Bu uygulama sayesinde mekan, karakterler, sahne geçişleri ve sessiz gelişen olaylar, diyalog aralarında kulaklık aracılığı ile sesli olarak aktarılıyor.

Oyundan önce düzenlenen sahne turuyla da katılımcılar, dekorlara, kostümlere ve sahneye dokunarak oyunun atmosferini önceden deneyimleyebiliyor. İşitme engelli izleyiciler için ise oyun süresince kullanılan üst yazı sistemi ile diyalogların anlık olarak takip edilebilmesi sağlanıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar Devlet Tiyatrosu oyunlarından "Rumuz Goncagül, Seneye Bugün, Ebedi Barış, Acaibü'l Temaşa, Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı, Lysistrata, Kırmızı Küre, Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam" ile koreografik sahne kantatı "Carmina Burana" görme ve işitme engelli sanatseverler için erişilebilir kılındı.

Engelliler Haftası kapsamında ayrıca erişilebilir kaynaklara dikkati çekmek üzere Atatürk Kültür Merkezi Kütüphane'de "Kitaplara Ses Ver" atölyesi de düzenlendi. Görme engelliler için gönüllü kitap seslendirmek isteyen Türk Telekom çalışanlarına özel düzenlenen atölyede, tiyatro oyuncusu, sunucu ve yazar Açelya Akkoyun tarafından, daha etkili kitap okuyabilmek amacıyla tonlama, artikülasyon, diyafram kullanımı gibi konularda bilgiler aktarıldı. Türk Telekom, yürüttüğü projelerle engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını ve bilgiye erişimini desteklerken, çalışanlarının da bu konudaki farkındalıklarının artmasına katkı sundu.

Görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak üzere, Türk Telekom'un Boğaziçi Üniversitesi, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı işbirliğiyle geliştirdiği Kitaplara Ses uygulaması ile isteyen herkes telefonuna uygulamayı ücretsiz indirerek görme engelliler için kitap seslendirebiliyor.

" AKM'nin herkes için erişilebilir bir kültür sanat merkezine dönüşmesinden mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, Türk Telekom'un erişilebilirliği destekleyen çalışmalara büyük önem verdiği belirtti.

Hayata geçirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle kültür ve sanattan eğitime her alanda herkes için erişilebilir bir yaşam sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Sancaktaroğlu, "Bu kapsamda, 'Erişilebilir Tiyatro' projemizle ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunları görme ve işitme engelli sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sancaktaroğlu, geçen yıllarda başlayan ve büyük beğeni toplayan bu projenin, bu sezon da hem çocuk hem de yetişkin oyunlarıyla sürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Görme ve işitme engelli bireylerin karmaşık yapılarda yardım almadan hareket edebilmelerini sağlayan 'Sesli Adımlar' uygulamasıyla da AKM'nin herkes için erişilebilir bir kültür sanat merkezine dönüşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu projelerimizin yanı sıra Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) işbirliğiyle 2014'ten bu yana yürüttüğümüz Günışığı projesiyle az gören çocukların erken müdahale eğitimleri ile görme becerilerinin artırılmasını ve akranlarıyla eşit şartlarda eğitim almalarını destekliyoruz. Geliştirdiğimiz Telefon Kütüphanesi uygulamasıyla ise görme engelli kitapseverler, mobil cihazları aracılığıyla sesli kitaplara ve betimlemeli eserlere kolayca erişebiliyor. Türk Telekom olarak, teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunma vizyonumuzla toplumsal yaşamın her alanında erişilebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz."