Türk Telekom\'dan İki Ödül

Ekonomi

TÜRK Telekom'un Türk mühendisler tarafından geliştirdiği ev içi Wi-Fi kullanımına yönelik yenilikçi çözümleri, Wi-Fi teknolojilerine yön veren uluslararası organizasyonlardan olan Wireless Broadband Alliance (WBA) tarafından 'En İyi Ev İçi Wi-Fi' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türk Telekom, operasyonlarında verimlilik sağlamak üzere geliştirdiği ve yapay zeka yöntemlerinin kullanıldığı NOVA ALFA (Advance Line Fault Analytics) projesiyle teknoloji üzerine araştırmalara imza atan Gartner'in düzenlediği Eye on Innovation'da Avrupa birincisi olduğunu duyurdu. Türk Telekom, yapay zeka yöntemlerinin kullanılarak hat analizlerinin ve uzaktan anlık tespitlerin sağlanabildiği ALFA projesiyle Gartner'ın düzenlediği 'Eye on Innovation' araştırmasında birincilik ödülünün sahibi oldu.

'YENİ NESİL TEKNOLOJİLER ÜRETMEK ÜZERE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Yeni nesil teknolojiler üretmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyor, dijital dönüşüm yolcuklarında tüm kullanıcılarımıza fayda sunacak çözümler üretiyoruz. ALFA projemiz de yapay zeka desteğiyle, ileri seviyede fiziksel hat analizleri saniyeler bazında uzaktan yapılabiliyor ve anlık tespitler gerçekleştirilebiliyor. Operasyonlarımızda verimlilik sağlamak üzere geliştirdiğimiz projemizin önemli araştırma kurumlarından biri olan Gartner'in düzenlediği 'Eye on Innovation' da birincilik ödülünün sahibi olması, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların önemi için mutluluk verici. Türk Telekom olarak geliştirdiğimiz yeni teknolojilerimiz, uluslararası alanda bir başka ödülün de sahibi oldu. Kullanıcılarımızın ev içi Wi-Fi kullanım deneyimlerine fayda sağlayan, aylık 1 milyonu aşan uygulama kullanımı ile operasyonel verimliliğimizi artıran "Wi-Fi Mercek" ürünümüz, bu alanda küresel standartları belirleyen organizasyon olan WBA tarafından birincilik ödülü kazanarak başarısını kanıtladı. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen yenilikçi çözümlerin uluslararası alanda birincilikler kazanması, değer odaklı yaklaşımımızla sektöre yaptığımız katkıların önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum" dedi.