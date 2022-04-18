Türk Telekom ve Warner Bros. Discovery'den iş birliği - Son Dakika
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Türk Telekom ve Warner Bros. Discovery'den iş birliği

18.04.2022 10:40
Türk Telekom ve Warner Bros. Discovery'den iş birliği

Türk Telekom, Warner Bros. Discovery ile yeni bir stratejik ortaklığa imza attı.

Türk Telekom, Warner Bros. Discovery ile yeni bir stratejik ortaklığa imza attı. Şirketin dijital televizyon platformu Tivibu, Discovery Channel, Discovery Science, ID, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarının yayınına devam ederken, yeni anlaşma ile üyelerine diledikleri zaman izleyebilecekleri zengin bir içerik paketi de sunacak.

Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu ile sayısız içeriği izleyiciyle buluşturmak üzere iş birliklerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Telekom ve Warner Bros. Discovery yeni bir stratejik ortaklığa imza attığını duyurdu. Yenilenen anlaşmasına göre; Discovery Channel, Discovery Science, ID, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanalları Tivibu'daki yayınlarını sürdürecek.

Ayrıca dijital televizyon platformu, Lady Gucci, Estonia, Gamestop: The Wall Street Hijack, Bobby And Giada In Italy, Meet the Meerkats, Deadliest Catch: Bloodline, Expedition: Back To The Future, Killers Of The Cosmos gibi Discovery+ belgesellerinin de aralarında bulunduğu zengin bir içerik paketini diledikleri zaman izleyebilmeleri için müşterilerinin erişimine açıyor.

Spordan maceraya, doğal hayattan yaşam tarzına

Yapılan açıklamaya göre, dijital televizyon platformunun aile paketi müşterileri Discovery Channel'ın Altın Peşinde, Tamirat Tadilat, Ölümcül Av, ID'nin Amerikan Dedektif Joe Kenda, People Dergisi Araştırıyor gibi yapımlarını; sinema paketi müşterileri ise Discovery Science'ın Evrenin İşleyişi, Nasa'nın Açıklanamayan Dosyaları ve Tarihe Yakından Bakış gibi programlarını izleyebiliyorlar. Ek olarak dijital televizyon platformu sinema paketi müşterileri, Eurosport tarafından yayınlanacak, dünyanın en prestijli spor etkinliklerinden Grand Slam tenis turnuvalarını, Tour de France gibi önemli bisiklet yarışlarını ve Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarını da takip edebiliyorlar.

Dijital televizyon platformunda belgesel ve spor kanalı çeşitliliği artıyor

Türk Telekom TV/OTT İçerik ve Platform Yönetimi Direktörü Emre Botan Kümet, şöyle konuştu: "Şirket ile yayın anlaşmamızı yenilemekten heyecanlıyız. Bu anlaşma ile platformumuzda belgesel ve spor kanalı çeşitliliğimizi devam ettirirken, Seç/İzle servisinde diledikleri zaman izleyebilecekleri yıllık bin saate yakın zengin bir belgesel kataloğunu da müşterilerimize sunacağız. Eurosport kanalları da tenis ve olimpiyatlar başta olmak üzere Tivibu ekranlarındaki futbol, basketbol, motor sporları ve e-spor gibi geniş yelpazeli spor içerikleri arasında yer almayı sürdürecek."

Warner Bros. Discovery'de Kuzey Doğu Avrupa & Türkiye İş Geliştirme Direktörü Ekaterina Mihajlovic şöyle konuştu: "Dijital televizyon platformu ile olan iş birliğimizi devam ettirdiğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Yenilenen iş birliğimiz ile birlikte dijital televizyon platformunun müşterileri; macera, yaşam tarzı, suç, doğal hayatın harikaları ve spordan oluşan geniş bir içerik yelpazesine erişecekler. Ayrıca gelecek aylarda düzenlenecek Tour de France bisiklet turu, Roland Garros ve US Open tenis turnuvalarının da keyfini en ön sıradan çıkaracaklar." - İSTANBUL

Türk Telekom ve Warner Bros. Discovery'den iş birliği
Türk Telekom ve Warner Bros. Discovery'den iş birliği

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Discovery Channel, Türk Telekom, Warner Bros, Eurosport, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom ve Warner Bros. Discovery'den iş birliği - Son Dakika


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