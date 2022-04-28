Abonelik işlemleri kimlik kartlarındaki PIN koduyla yapılacak - Son Dakika

BTK'nın elektronik ortamda yapılan abonelik sözleşmelerine yönelik yeni düzenlemesinde yer alan yöntemlerden biri olan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (TCKK) ile güvenli kimlik doğrulama sisteminin kullanımı yaygınlaşıyor. Düzenleme sonrası Turkcell ve DDTECH iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı içerisinde kişiye özel bulunan sertifikalarla belge imzalanabilecek.

Turkcell, yeni regülasyonlara ve yeni nesil teknolojilere uygun, mağazalarda güvenli ve hızlı belge imzalama projesini hayata geçirdi. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı içerisinde kişiye özel bulunan sertifikalarla belge imzalama yöntemini Türkiye'de sunacak olan şirket, bu yenilikle kullanıcılarına şubelerinde yapacakları abonelik işlemlerini daha güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlama imkanı sağlayacak. Yeniliğin, Türkiye'de bulunan Turkcell İletişim Merkezlerinin tamamında kullanılacağı belirtildi.

Mağazada PIN koduyla abonelik işlemi

Şirketin, DDTECH I DX Starts Here ile hayata geçirdiği projeyle kullanıcılar, mağazalardan yapacağı abonelik işlemlerinde belge onaylarını imza atmadan, e-Devlet'ten öğrenebilecekleri T.C. kimlik kartlarının PIN kodunu tuşlayarak yapabilecek.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, projeyle ilgili şunları söyledi: "BTK'nın elektronik ortamda yapılan abonelik sözleşmelerine yönelik yeni düzenlemesinde yer alan yöntemlerden biri de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile kimlik doğrulama yöntemi. Dijitalleşme hedeflerimiz kapsamında biz de bu yöntemi sistemimize dahil etmek istedik ve yeni regülasyonlara uygun, güvenli ve hızlı imzalama yöntemi olan bu projeyi Türkiye'de ilk kez hayata geçirdik. Projenin yapısı ve kullanılan teknoloji itibarıyla da Türkiye'de yine bir ilke imza atıyoruz. Mağazalarımızdaki dijital odaklı uygulamalarımızla kağıt israfı ve zaman kaybının önüne geçiyor, kaynakları verimli kullanarak dijitalleşme hedeflerimiz açısından da fayda sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de müşterilerimize çevreci, güvenli, dijital ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz".

DDTECH Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Durmuş ise "Şirket olarak kurulduğumuz günden bu yana firmaların dijital dönüşüm ihtiyaçlarına, yenilikçi teknolojiler ile çözümler geliştiriyoruz. T.C. Kimlik Kartı içerisinde bulunan sertifikayla imzalama yöntemini Turkcell ile birlikte Türkiye'de ilk kez gerçekleştirmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL