Turkcell Dijital İş Servisleri'nin genel müdürü Gürkan Arpacı oldu - Son Dakika

Turkcell'in kurumlara uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti veren Dijital İş Servisleri şirketinin genel müdürlüğüne 1 Nisan itibarıyla Gürkan Arpacı atandı.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Gürkan Arpacı, Dijital İş Servisleri olarak, Türkiye'nin dijital dünyadaki potansiyelinin farkında olduklarını belirterek, iş süreçlerini dijitalleştirmenin hem kamunun hem de özel sektörün ana gündem maddelerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Dijital İş Servisleri olarak, Türkiye'nin dijital ekosistemine katkı sunma hedefleri çerçevesinde, güçlü ve güvenli altyapılarının da desteğiyle kurumların dijital dünyaya entegrasyonunu kolaylaştırdıklarını aktaran Arpacı, "Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz 7 binden fazla proje sayesinde kurumlar, faaliyet gösterdiği alanlardaki rekabetçi konumunu daha da güçlendirdi. Yılda yüzde 29 büyüyerek bilgi teknolojileri hizmet pazarının liderliğini üstlenen Dijital İş Servisleri şirketimiz ile gelecek dönemde dijital çözüm ihracatı alanında da vites yükselterek ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürkan Arpacı, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini, 2010 yılında Cornell Üniversitesi Stratejik Yönetim Programı'nı tamamladı. İş hayatına Schneider Electric'te başlayan Arpacı, Turkcell'in kurulum aşamasında Teknoloji bölümünde çalıştıktan sonra, 1995-1998 yılları arasında EreNet ve EreSis şirketlerinin Kurucu Ortağı ve Yöneticisi olarak görev aldı. Sonrasında Global One'da (Ex-Equant) Kıdemli Danışman, 2000-2008 yılları arasında da HP'de Network ve Servis Sağlayıcılar Kurumsal Müşteriler Bölüm Müdürü olarak çalışan Arpacı, 2008 yılında Türk Telekom'da Kurumsal Müşteri Segmentlerinin yapılandırılmasından sorumlu Direktör olarak göreve başladı. 2015 yılının sonuna kadar Türk Telekom, TTNET ve Avea şirketlerinin KOBİ, Orta & Büyük Ölçekli ve Stratejik olmak üzere tüm kurumsal segmentlerini, Innova ile grup sinerjisi de dahil olmak üzere yöneten Arpacı, 2015 yılından bu yana Turkcell'de Stratejik Müşteriler Yönetimi Direktörü olarak görevini sürdürüyordu.