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Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava

12.02.2022 12:15
Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava

Türkiye Barolar Birliği, hem vatandaşın hem de esnafın belini büken yüksek elektrik zamlarının iptali için dava açtı. Barolar Birliği, "Elektriğin tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, sosyal hukuk devletinin de gereğidir. Anayasa'ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları için iptal davası açılmıştır" dedi.

Elektrik faturalarındaki artış gündemden bir türlü düşmek bilmiyor. 2022 ile birlikte geçilen kademeli tarifenin aşılması sonucu fatura bedelleri 2 katına çıkıyor. Düşük kademeli tarifede tüketim sınırı ilk olarak günlük 5 kilovat olarak belirlenirken, gelen tepkiler üzerine günlük 7 kilovata çıkarıldı. Bu da faturalarda 40-50 TL'lik bir düşüşe neden oldu. Ancak hala faturaların yüksek olmasından dolayı şikayetler bitmiş değil. Özellikle esnaf gibi ticarethane statüsünde kullananların faturaları bir hayli kabardı.

BAROLAR BİRLİĞİ İPTAL DAVASI AÇTI

Elektrik faturası tartışmalarına Türkiye Barolar Birliği (TBB) de katıldı. TBB, vatandaş ve esnafın belini büken elektrik zammının geri alınması için iptal davası açtı.

TBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Elektrik, ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmettir ve bu sebeple de yaşam ve tüketici hakkı olarak kamu yararına uygun şekilde tüketiciye sunulmalıdır.

"ELEKTRİĞİN DÜŞÜK MALİYETLİ VERİLMESİ GEREKİYOR"

Elektrik Piyasası Kanunu'nun 1. maddesi ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 1. maddesine göre; elektriğin tüketicilere ve topluma yeterli, kaliteli, sürekli, çevreye uyumlu şekilde ve düşük maliyetli verilmesi gerekmektedir. Bu durum, aynı zamanda sosyal hukuk devletinin de gereğidir.

"FAHİŞ ZAMLAR İÇİN İPTAL DAVASI AÇILMIŞTIR"

Anayasa'ya, mevzuata, evrensel tüketici haklarına, kamu yararına ve sosyal devlet anlayışına tamamen aykırı, fahiş elektrik zamları getiren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından iptal davası açılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Türkiye Barolar Birliği, elektriğe yapılan zamların iptali için dava açtı
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Son Dakika Ekonomi Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava - Son Dakika Ekonomi


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