Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Türkiye ve Çin arasındaki gıda, e-ticaret, ulaştırma, lojistik gibi alanlardaki konuların görüşüleceği ve ikili ekonomik ilişkilerimize ivme kazandıracağını düşündüğümüz Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının bu sene içinde gerçekleştirilmesi ve özel sektörün de bu sürece dahil edilmesi büyük önem arz etmektedir." dedi.

Turan, TÜSİAD ve Çin Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇİNSİAD) iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye-Çin Ekonomik İşbirliği Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, bu toplantının uzun bir süredir gündemlerinde olduğunu, ancak salgın sebebiyle yüz yüze gerçekleştiremediklerini, bugün bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

TÜSİAD olarak uluslararası alanda iş dünyasının temsiline, üyeliklere ve iş birliklerine büyük önem verdiklerini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Temsilciliklerimizin çalışmalarının yanı sıra Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu-BusinessEurope, Küresel İş Koalisyonu, OECD nezdinde İş Dünyası Danışma Kuruluşu-BIAC ve Akdeniz İş Dünyası Konfederasyonu-BUSINESSMED'in üyesiyiz. Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) ve Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu (ACFIC) ile yakın ilişkilerimizi ayrı ayrı imzaladığımız Mutabakat Zaptları çerçevesinde sürdürüyoruz. Ayrıca, Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) liderliğinde kurulan 'Kuşak ve Yol Sanayi Ticaret Birliği' BRICA'da kurucu üye olarak Türk iş dünyasını temsil ediyoruz. Çin ile ticaret ve yatırım ilişkilerimize ve Türkiye'deki en önemli Çinli firmaları bünyesinde barındıran ÇİNSİAD ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Türkiye, diğer avantajlarının yanı sıra AB ile sahip olduğu Gümrük Birliği sayesinde de Çinli firmalar için önemli imkanlar sunuyor."

Turan, Çin hükümetinin 2013'te açıkladığı ve çok önemli bir altyapı ve yatırım projesi niteliğindeki Kuşak ve Yol Girişimini başından beri yakından takip ettiklerini aktararak, bu girişimin, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan yolların tam merkezinde yer alan ve İpek Yolu'nun doğal bir parçası olan Türkiye'ye önemli bir fırsat sunduğunu, aynı zamanda Türkiye'nin gerek lojistik gerekse teknolojik altyapısının gelişimi konusunda, ülkenin uzun dönemli ekonomik kalkınmasında bir kaldıraç görevi göreceğini söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle kuzey koridorunun işlememesinin, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı orta koridoru ön plana çıkartmış göründüğünü anlatan Turan, "Bu rotada lojistik hacim artmıştır, yoğunluklar yaşanmaktadır. Bu çerçevede Çin'in, Türk firmalarla da iş birliği içerisinde bu hattın rahatlatılmasına yönelik yeni yatırımları devreye almasını önemli görüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye-Çin arasında düzenli toplanan bir diyalog mekanizmasına ihtiyaç bulunuyor"

Turan, ülkeler arasında düzenli toplanan bir diyalog mekanizmasına ihtiyaç bulunduğunu belirterek, "Bu anlamda, Türkiye ve Çin arasındaki gıda, e-ticaret, ulaştırma, lojistik gibi alanlardaki konuların görüşüleceği ve ikili ekonomik ilişkilerimize ivme kazandıracağını düşündüğümüz Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının bu sene içinde gerçekleştirilmesi ve özel sektörün de bu sürece dahil edilmesi büyük önem arz etmektedir." şeklinde konuştu.

Çin'in TÜSİAD'ın uluslararası ajandasında uzun yıllardan bu yana yer alan öncelikli ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkili ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla burada gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin yanı sıra salgından önce Çin'i düzenli olarak ziyaret ediyor, orada bulunan kamu kurumları ve iş dünyası örgütleriyle bir araya geliyorduk. Öte yandan, 2012 yılından bu yana Türkiye'den, Çin'den ve Avrupa'dan iş dünyası, kamu ve akademinin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla 'Çin'i Anlamak & Çin ile İş Yapmak Konferansı' düzenliyoruz. Yine iki ülke arasında potansiyel teşkil eden alanlarda özel sektör ve kamudan temsilcilerin katılımıyla sektör toplantıları düzenleyerek, somut politika önerilerimizi ilgili tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli firmaları TÜSİAD'a ve değerli üyemiz Korhan Kurdoğlu'nun başarıyla başkanlığını yürüttüğü TÜSİAD Çin Network'üne üye olmaya davet ediyoruz."

Turan, Türk ve Çin iş dünyaları arasında iş birliğinin geliştirilmesi için önemli bir zemin sağlayan TÜSİAD'ın, Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli firmaların da katkılarını almaktan çok memnun olacağını dile getirdi.

"Türkiye ekonomisinin vatandaşıyız"

ÇİNSİAD Başkanı Zhou Yanquan ise Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı için arabuluculuk girişiminde bulunduğunu, Türkiye'nin ileride de savaşın durdurulması arabuluculuğunda yapıcı bir rol oynayacağını belirtti.

Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösterdiklerini, Türkiye'nin kendileri için ikinci memleket olduğunu ifade eden Zhou Yanquan, "Türk pasaportuna sahip olmamamıza rağmen biz her gün Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına emeğimizi veriyoruz ve Türkiye ekonomisinin vatandaşıyız." dedi.

Zhou Yanquan, Türk iş dünyası ve insanlarının Çin'e ve Çin para birimine olan güvenini teşvik eden tanıtım faaliyetlerinin artmasını arzu ettiklerini aktararak, "Çin-Türkiye arasında para takas mekanizmasının hayata geçirilmesine yönelik politikaların artmasını umuyoruz." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in de katıldığı toplantıda, 5- 10 Kasım'da Çin'in Şangay şehrinde düzenlenecek 5'inci Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) tanıtıldı.