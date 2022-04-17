Türkiye'de geniş bant internet abone sayısı 88,2 milyona yükseldi - Son Dakika
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Türkiye'de geniş bant internet abone sayısı 88,2 milyona yükseldi

17.04.2022 13:56
Türkiye'de geniş bant internet abone sayısı 88,2 milyona yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 70 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısının 88,2 milyona yükseldiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 70 milyonu mobil olmak üzere toplam geniş bant internet abone sayısının 88,2 milyona yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan haberleşme sektörüyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, internet altyapı yatırımlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, fiber altyapının geniş bant internet ve mobil teknolojilerin gelişiminde önem arz ettiğine dikkat çekilerek, fiber altyapının 2021'de yüzde 11 civarında artarak 471 bin kilometreye ulaştığı vurgulandı.

Fiber internet abone sayısının da yaklaşık yüzde 21 artışla 4,8 milyonu geçtiği aktarılan açıklamada, "Geniş bant internet abone sayısı artarken aynı zamanda abonelerin kullanımlarında da büyük ölçüde artış görüldü. 2021'de sabit geniş bant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımı yüzde 27,5 artarak 204,4 GByte çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Geniş bant internet abone sayısının, 70 milyonu mobil olmak üzere toplam 88,2 milyona yükseldiğine işaret edilen açıklamada, gelişen teknolojiyle internet altyapısının da önem kazandığı vurgulandı.

Yatırımların telefon trafiğine de yansıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi?

"2021'de toplam telefon trafiği bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 318 milyar dakikaya ulaştı. Bu trafiğin yaklaşık yüzde 98'i mobil şebekelerden yapıldı. Sabit şebekelerde başlatılan trafik ise 5,2 milyar dakika oldu."

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de geniş bant internet abone sayısı 88,2 milyona yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de geniş bant internet abone sayısı 88,2 milyona yükseldi - Son Dakika
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