Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı - Son Dakika
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Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı

15.05.2022 11:01
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de üreticiler tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de üreticiler tohumlarını toprakla buluşturuyor. Ekim zamanının başlamasıyla suyu çok seven pirinç tarlaları suyla kaplandı.

Ülkenin çeltik üretiminin yüzde 50'den fazlasını karşılayan Edirne'nin İpsala ilçesinde, çiftçilerin ekim mesaisi başladı. Çeltik, tahıllar içindeki en yüksek besleyici değere ve ekonomik olarak sahip olduğu değer ile Edirne'de üretilen tarım ürünlerinin başında geliyor. İçerdiği amino asitler ile protein yönünden zengin olması sebebiyle de Dünya nüfusunun yarıdan fazlası çeltiği temel besin maddeleri arasında tüketiyor. Bu denli öneme sahip olması sebebiyle Edirne'de üretimi en çok yapılan ürün olan çeltiğin ekim süreci toprağın hazırlaması ve mevsim şartlarına bağlı olarak yaklaşık bir ay sürüyor.

Büyük bir emek ve sabır isteyen çeltik, ekiminin ardından Meriç nehri ve Gala Gölünden İpsala ovasına sulama kanalları ile verilen suyun arazide tutulması ile suyun altında yetişen bir bitki olarak diğer tarım ürünlerinden ayrılıyor. Zararlı ot mücadelesinin büyük öneme sahip olduğu çeltik yetiştiriciliği, bölgenin ekonomik getirilerinin başında geliyor. 100 kilogram çeltiğin işlenmesi sonucu ortalama 55-60 kilogram pirinç, 7-8 kilogram kırık pirinç elde ediliyor.

Tarlada ekim yapan üreticilerden Fettah Başlı, "Su bolluğunda susuzluk çekiyoruz. İpsala ovası pirinçte birinci bölge. Trakya'yı besleyen bir bölge. Şuan ekim sürecindeyiz. Susuzluktan tarlaları dolduramıyoruz. 4 gün süren ekim, 15 günü geçecek. Tarlalar su istiyor. Tarlayı dolduracaksın ki çabuk ekim yapasın. Yoksa ekim yapamazsın. 120 gün devamlı su isteyen bir mahsul. Her gün sulama yapıyoruz. Her gün su isteyen bir bitki. Devamlı su girip çıkacak. Kuruma olursa verim düşer" dedi - EDİRNE

Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı
Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı

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Türkiye, Edirne, Çeltik, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin çeltik ambarında ekim zamanı - Son Dakika


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