Türkiye'nin ilk 5G Stadyum Konseri gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk 5G Stadyum Konseri gerçekleşti

22.04.2022 10:46
Türkiye'nin ilk 5G Stadyum Konseri gerçekleşti

Dünyada 12 ülkede 5G'yi hayata geçiren Vodafone, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserini gerçekleştirdi.

Dünyada 12 ülkede 5G'yi hayata geçiren Vodafone, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserini gerçekleştirdi.

Dünyada 12 ülkede 5G'yi hayata geçiren Vodafone, bu alandaki global deneyimini Türkiye'ye de taşıyor. Türkiye'nin 5G'ye hazırlanması konusunda kamu otoriteleriyle iş birliği halinde olan oparetör, 5G odaklı pilot çalışmalarını da sürdürüyor. Oparetör, 4,5G den 10 kat daha hızlı olan 5G ve Fiber teknolojisi sayesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Vodafone Park'ta Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserine imza attı. Gerçekleştirilen "Vodafone 5G 23 Nisan Konseri" için statta özel bir sahne kuruldu. Şarkılarını Vodafone FreeZone Stüdyo'dan seslendiren Nil Karaibrahimgil, 4.5G'ye kıyasla 10 kata kadar daha düşük gecikme süresine sahip olan 5G üzerinden stattaki sahneye ve sahnede canlı olarak çalan orkestrasına hologram olarak bağlandı. Sahnede hologram görüntüsüyle yer alan Karaibrahimgil'e Türkiye dahil 10 ülkeden çocuklar da hologramlarıyla eşlik etti. Ekranları başındaki izleyiciler de "5Gile23Nisan" hashtag'iyle gönderdikleri tweet'ler ve alkış emojileri ile konser coşkusuna ortak oldu.

"5G, 4,5G'den 10 kat daha hızlı bir teknoloji"

5G sayesinde müşterilerine 10 kata kadar daha hızlı bir teknoloji hizmeti vereceklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "5G, 4,5G'den 10 kat daha hızlı bir teknoloji. Bunun yanı sıra düşük gecikme süreleri ile birlikte gerçek zamanlı bir iletişimi sağlıyor. Bu hem daha fazla nesnenin ve cihazın internete bağlanması demek hem de iletişimin çok daha anlık yapılması anlamına geliyor. Örnek verecek olursak bir doktor rahatlıkla başka bir şehirde bulunan bir hastasına müdahale edebilecek. Otonom araçları çok daha fazla hayatımızda göreceğiz. 5G'nin uygulama alanlarına baktığımızda ise otonom, üretim, sağlık ve oyun ve eğlence sektörü olarak söyleyebiliriz. Bugün 12 ülkede 5G'yi hayata geçirmiş durumdayız ve bu ülkelerin sayısını artırmaya devam ediyoruz. Şirket olarak, bu global deneyimi ülkemize de taşımaya başladık. Türkiye'yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamaları, şimdiden mevcut şebekemiz üzerinde çalışmaya başladı" şeklinde konuştu.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 5G teknolojisi ile buluştu"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 5G teknolojisi ile buluşturduklarını belirten Şahin, "Bugün burada Nil Karaibrahimgil Vodafone Free Zone stüdyosunda 5G ve Fiber teknolojisi sayesinde sahnede eş zamanlı bağlantıyla hologram olarak bir konser gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra canlı bir orkestra ve 10 farklı ülkeden belirlenmiş çocuklar ile 5G teknolojisi sayesinde bir araya gelerek burada şarkı söylediler" dedi.

"5G İhalesinin bir an evvel yapılmasını önemsiyoruz"

Operatör olarak, 2030 yılında daha dijital bir Türkiye hayal ettiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "5G dediğimizde, birçok sektörde yenilikçi yaklaşımlarla iş yapış şekillerini değiştirecek ve hem ekonomik hem de sosyal alanlarda katma değer oluşturacak bir dijital dönüşümden bahsediyoruz. Dolayısıyla, Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecine sadece bir teknoloji evrimi olarak bakmamak gerekiyor. Daha geniş bir pencereden bakarsak, tam anlamıyla dijitalleşmiş bir ülke olma yolunda atılan önemli bir adım. Biz 5G ihalesinin bir an evvel yapılmasını önemsiyor ve istiyoruz. Bu anlamda spektrum kaynaklarının yatırımı teşvik eden yetkilendirme süreçleri ile tahsis edilmesinin çok kritik olduğunu düşünüyoruz. İhalenin kısa vadede olmaması durumunda, sektörün ihtiyacı olabilecek bazı frekansların operatörlere geçici veya uzun süreli tahsisinin gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Artan data kullanımı ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını düşündüğümüzde, daha verimli, hızlı ve yüksek kapasiteli hizmet verebilmemiz için, 5G ihalesinin ötelenmesi durumunda yeni frekansların kullanıma sunulması ihtiyacı doğacak. Bu, hem bizim gelişen teknolojinin imkanlarından faydalanarak 5G öncesinde yapacağımız yatırımların verimliliğini artırmamıza, hem de müşterilerimize daha kaliteli hizmet sunmamıza imkan sağlayacak. İlave frekans tahsisini 5G ihalesini beklemeksizin gerçekleştirmek, teknolojik dönüşümü kolaylaştırarak, geçiş sürecinde sektöre hız ve öngörülebilirlik kazandıracak."

3700-3800 MHz bandında 5G altyapısı

Vodafone Park'ta 5G üzerinden gerçekleştirilen konser için deneme izni kapsamında ilgili lokasyonlara 3700-3800 MHz bandını kullanan bir 5G altyapısı kuruldu. Söz konusu altyapının trafiği, 5G için çok önemli olan fiber altyapı üzerinden taşındı. 5G'nin en önemli bantlarından biri olan C-Bant frekansları kullanılarak 5G'nin sunduğu imkanlar deneyimlendi. C-Banttaki yüksek bant genişliği sayesinde, hologram görüntüleri yüksek kaliteli bir şekilde aktarılırken, fiber ve 5G'nin birleşmesiyle gecikme süreleri de minimize edildi. Bu sayede, 5G teknolojisi ile tüm izleyicilere kesintisiz bir deneyim yaşatıldı. - İSTANBUL

Türkiye'nin ilk 5G Stadyum Konseri gerçekleşti
Türkiye'nin ilk 5G Stadyum Konseri gerçekleşti

YORUMLAR
500
TİM Başkanı Gülle: '2022 ihracatı 250 milyar doların çok üzerinde gerçekleşecek' TİM Başkanı Gülle: '2022 ihracatı 250 milyar doların çok üzerinde gerçekleşecek' Bakan Kurum Avrupa'nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir - 1 Bakan Kurum Avrupa'nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir - 1

Togo Cumhuriyeti, Vodafone, Türkiye, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk 5G Stadyum Konseri gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bırakamaz! Sözleşme detaylarını menajeri hatırlattı!
10:59 Ukrayna'ya ait uçak düştü: Kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor!
10:58 Haftanın son iş gününde altının gram fiyatı 925 lira seviyesinden işlem görüyor
10:52 Muş'ta hırsızların çaldığı 22 liralık cıvata, 500 bin liralık zarara sebep oldu!
10:51 86 ayrı suçtan aranan şüpheli, tarlanın ortasındaki konteynerda saklanırken yakalandı
10:50 Patronunu tehdit edip para istemişti! Yabancı uyruklu kişiler operasyonla yakalandı
10:47 Maradona'nın "Tanrı'nın Eli" forması satıldı! İşte biçilen değer
10:38 Erdal Beşikçioğlu'nun kurduğu Tatbikat Sahnesi Fişekhane'den çekildi: Tiyatro bir ticarethane değil
10:34 Kılıçdaroğlu evinin mutfağından konuştu: Beşli çetelerin ve saray sosyetesinin duyması için elektrik faturamı ödemedim
10:18 Süt ve süt ürünlerine zam iddiası: En az yüzde 40 artış olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 11:11:28. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk 5G Stadyum Konseri gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement