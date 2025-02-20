TürkTraktör\'den Genç Kadınlara Teknoloji Eğitimi

Ekonomi

TürkTraktör, "Filizlerin Mucizeleri" projesi kapsamında Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) işbirliğiyle Ankara'da düzenlediği eğitim programında genç kadınları teknoloji ve yenilik alanında bilgilendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genç kadınların kariyerlerine yön vermeyi amaçlayan programda, teknolojiye ilgi duyan katılımcılara ilham verici konuşmalar, uzmanlık eğitimleri ve networking fırsatları sunuldu.

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne ve Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney'in açılış konuşmalarını yaptığı etkinlikte, TürkTraktör İnsan, Kültür & Dönüşüm İş Lideri Ceren Ertem Çimen, "Filizlerin Mucizeleri" programı hakkında sunum gerçekleştirdi.

Teknolojinin farklı alanlarını kapsayan eğitim programı kapsamında, Zehra Öney yapay zekanın gelecekteki etkilerini ve kadınlar için sunduğu fırsatları anlattı. Palo Alto Networks Türkiye, Afrika ve BDT Bölge Lideri Ali Fuat Türkay ise dijital güvenlik ve siber tehditler hakkında bilgi paylaştı.

İlham Veren Kadın Liderler Serisi, teknoloji alanında başarılı kadınların deneyimlerini genç kadınlarla buluşturdu. Utilify Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Bertuğ Oymak, "NFT, Blockchain ve Dijital Cüzdan Yolculuğu" başlıklı oturumuyla dijital ekonominin sunduğu yeni fırsatları ele aldı.

Units Network TR Lead ve Akademisyen Mete Ali Başkaya, "Geleceğin Finansı: Kripto Varlık" konusunda finans sektörünün dönüşümünü ve yeni trendleri anlattı. ODTÜ Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Tarkan Gürbüz ise "Geleceği Şekillendiren Teknolojiler: Eğitimde Uygulamalar ve Dijital Dönüşüm" başlıklı sunumuyla teknoloji tabanlı öğrenme süreçlerine odaklandı.

"Teknoloji dünyasında kadınların daha fazla yer alması hem toplumsal gelişim hem de ekonomik büyüme açısından büyük bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne, Türkiye'nin tarım mekanizasyonu alanındaki en köklü ve lider kurumu olarak, teknolojinin işlerinin odak noktasında yer aldığını belirtti.

"Geleceğe Hazırlar" hedefi doğrultusunda, toplumsal alanlarda da fark yaratan projeler hayata geçirdiklerini aktaran Sejourne, "Filizlerin Mucizeleri projesi ile genç kadınları teknoloji ve yenilik alanlarındaki kariyer gelişimleri için cesaretlendiriyor, eğitim programlarımız ve sunduğumuz fırsatlarla onların yanında oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Sejourne, 2026 sonuna kadar 30 bin kişiye ulaşmayı amaçladıkları projelerine değinerek, "TürkTraktör'deki stajyer kız öğrenci oranını yüzde 50'ye çıkarma, teknoloji ve yenilik alanındaki kadın çalışan oranını da yüzde 50'ye yükseltme hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Kadınların teknoloji ekosisteminde daha güçlü bir yer edinmesi için bu dönüşüme kararlılıkla devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney de 4 bin kadın üniversite öğrencisini teknoloji dünyasıyla buluşturdukları "Filizlerin Mucizeleri" programının, yalnızca bir eğitim girişimi değil, aynı zamanda kadınların teknoloji ve yenilik alanında güçlü bir şekilde var olmasını sağlayan önemli bir dönüşüm hareketi olduğunu aktardı.

Geleceğin teknolojilerinin, ancak kadınların aktif katılımıyla daha kapsayıcı, yaratıcı ve sürdürülebilir bir şekilde şekillendirilebileceğini kaydeden Öney, "Bu programla, genç kadınlara sadece bilgi sunmakla kalmıyor, onlara cesaret, ilham ve gerçek bir kariyer vizyonu kazandırıyoruz. Kadınların teknoloji sektöründeki istihdam oranı dünya genelinde yüzde 28 civarındayken, Türkiye'de bu oran yüzde 10'un altında kalıyor. Daha da çarpıcı bir şekilde, STEM alanında eğitim alan kadınların yalnızca yüzde 35'i mezun olduktan sonra sektörde kariyerine devam ediyor." bilgisini paylaştı.

TürkTraktör ile hayata geçirdikleri bu eğitimlerin, kadınların teknolojiye erişimini güçlendirmek ve onları geleceğin liderleri olarak yetiştirmek adına kritik bir adım olduğunu vurgulayan Öney, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de kadınların genel istihdam oranı yüzde 31 seviyesinde, ancak teknoloji alanında bu oran çok daha düşük. Teknoloji dünyasında kadınların daha fazla yer alması hem toplumsal gelişim hem de ekonomik büyüme açısından büyük bir fırsat. Kadınların potansiyelini açığa çıkarmak ve onları teknoloji ekosisteminin merkezine taşımak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."