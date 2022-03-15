TürkTraktör üretimdeki pazar payını artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

TürkTraktör üretimdeki pazar payını artırıyor

15.03.2022 12:30
TürkTraktör üretimdeki pazar payını artırıyor

TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, Türkiye traktör üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini kendilerinin karşıladıklarını, 130'dan fazla ülkeye 16 bin 176 traktör ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

TürkTraktör Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, Türkiye traktör üretiminin yaklaşık yüzde 75'ini kendilerinin karşıladıklarını, 130'dan fazla ülkeye 16 bin 176 traktör ihracatı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Canbey, AA muhabirine, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı'nda, TürkTraktör'ün yeni modelleri, yerli üretim iş makineleri ile tarım ekipmanlarını ve hassas tarım teknolojilerini sergilediklerini söyledi.

Fuarda geçen günlerde banttan indirilen 1 milyonuncu traktörün yoğun ilgi gördüğüne işaret eden Canbeyli, TürkTraktör'ün ürün ve finansman kampanyalarının da çiftçilere tanıtıldığını aktardı.

Traktör pazarı 64 bin adede ulaştı

Canbeyli, şirketin ve sektörün 2021 yılını rekorla kapattığını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl büyük başarıların hem de büyük zorlukların olduğu bir yıldı. Malum salgından dolayı tedarik zincirinin önemli sıkıntılarını hissettik, gördük ve yaşadık. Bu sadece traktör üreticilerine ya da ekipman üreticilerine has değildi. Hemen hemen her endüstri benzer sıkıntılar yaşandı ama buna rağmen rekorlar kırdığımız bir yıl oldu. Üretimde TürkTraktör olarak tarihimizin en yüksek adette traktörünü ürettik.

İhracatta rekor kırdık. Büyük bir övünç kaynağı oldu. Traktör pazarı 64 bin adede ulaştı. Traktör pazarı önceki yıla göre yüzde 33 büyüme gösterdi. Tarımın öneminin artması, 2018-2019'da küçülen traktör pazarının da getirdiği bir etkiyle pazar 2 yıldır büyüyor. Türkiye dünyada Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den sonra 4'üncü büyük pazar oldu."

"Üretimin yaklaşık yüzde 75'ini tek başımıza karşılıyoruz"

Türkiye'nin traktör üretiminde büyümesini sürdürdüğüne dikkati çeken Canbeyli, "Türkiye'de traktör üretiminde rekor kırıldı, geçen yıl 72 binin üzerinde üretim gerçekleşti. TürkTraktör olarak üretimin yaklaşık yüzde 75'ini tek başımıza karşılıyoruz. Şu anda Türkiye'de satılan her iki traktörden birisi TürkTraktör'ün fabrikalarında üretilen traktörlerden oluşuyor.

Geçen yıl 48 bin 560 traktör üreterek tarihindeki rekor adedi gerçekleştirdik. İhracatın da büyük katkısı oldu. Başka bir rekor da ihracatta geldi. 130'dan fazla ülkeye 16 bin 176 traktör ihracatı gerçekleştirdik. Bunlar bizim için zorlukların yanında yaşadığımız çok güzel sonuçlar." diye konuştu.

"Üretimin bolluğu açısından çiftçilerimizin yüzü gülecek"

Canbeyli, Rusya-Ukrayna savaşının sektöre etkisinin bazı zorluklar getireceğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu savaş beklenmeyen şekilde karşımıza çıktı. Dolayısıyla tedarik zincirindeki sıkıntılar belli bir dönem daha bu savaşın da getirdiği zorluklarla biraz daha devam edecek. Ham petrol, enerji fiyatlarındaki artış ve girdi maliyetleri gibi zorluklar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem üreticilerin, hem çiftçilerin önünde duracak.

Traktör üretimi açısından baktığımızda bu yıl Allah'a şükür hava şartları gayet iyi gidiyor. Geçen yıl önemli bir kuraklık yaşadık. Bu yıl gayet iyi gidiyor. Aralık ayından başlayarak ocak, şubat ve marttaki bu yağışlar, rekolteyi önemli ölçüde arttıracak. En azından üretimin bolluğu açısından çiftçilerimizin yüzü gülecek."

YORUMLAR
500
Tekvandoda Avrupa Şampiyonası Seçme Müsabakaları yarın Konya'da yapılacak Tekvandoda Avrupa Şampiyonası Seçme Müsabakaları yarın Konya'da yapılacak Konya, '2023 Dünya Spor Başkenti' olacak Konya, '2023 Dünya Spor Başkenti' olacak

Türkiye, Traktör, Konya, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TürkTraktör üretimdeki pazar payını artırıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
12:01 Cansever'den gündem olacak özel hayat açıklaması: Bilmeden evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
11:53 Yetenek avcısı Türk futbolcuları izledi ve raporunu yazdı: Genç oyunculara Fransa yolu göründü
11:49 Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı
11:39 Putin'e "Psikopat" demişti! Güzel modelin feci sonu: Bavula konulmuş halde ölü bulundu
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
11:27 İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 12:36:34. #1.12#
SON DAKİKA: TürkTraktör üretimdeki pazar payını artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement