TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu, Afyonkarahisar'da - Son Dakika

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Yeni Muhasebe Normali ve Değer Temelli Hizmet Sunumu" programına katıldı.

Kartaloğlu, Afyonkarahisar'da bir düğün salonunda "Yeni Muhasebe Normali ve Değer Temelli Hizmet Sunumu" programında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mali müşavirlerin Türkiye'ye büyük emek harcadığını söyledi.

Şubat aylarındaki 4'üncü dönem geçici vergi beyannamesinin bir daha yapılmayacağını dile getiren Kartaloğlu, şöyle konuştu:

"Bunun üzerinde yıllarca uğraşıldı. Burada da başarıyı elde edebilmek bizlere kısmet oldu. Bu sorun iş dünyasını da ilgilendiriyor ve onlara da anlattık. Çünkü vergilerini erken ödemek zorunda kalıyorlardı. Orada başka risklerle karşılaştık. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri öne çekilmeye çalışıldı. Bununla da mücadele ettik ve artık geçici vergi beyannamesini yapmayacağız."

Kartaloğlu, mali müşavirlerin yaşadığı mücbir sebeplere ilişkin yapılan çalışmaları anlattı.

Defter beyan sisteminde ocak ve temmuz aylarında ciddi sorunlar yaşandığını aktaran Kartaloğlu, "Temmuz ayında tekrar bu sorunu yaşamamak için Gelir İdaresi Başkanlığı'yla ciddi bir çalışma yapıyoruz. Gerekirse orada da bir e-defter kurgusu yapabiliriz. Ancak mali takvimimize de yeni bir yük gelmesini istemiyoruz. Muhasebe programlarında ve uygun ortamlarda tutulup, idarenin ihtiyacı olduğu dönemde saklanabilecek formata dönüştürmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Vergi ve sosyal güvenlik kurumu incelemelerindeki meslek mensubunun sorumluluk boyutunda da ciddi çalışma yaptıklarını vurgulayan Kartaloğlu, "Vergi Denetim Kurulu müfettişlerince yazılacak sorumluluk raporları hakkında bir yönerge var. Bu yönergeyi yeninden çalıştık ve yazdık. Özetle bunu 'defter ile belge uyumluysa mali müşavirin sorumluluğu yoktur' noktasına getirdik. Bunu da vergi denetim kuruluna kabul ettirdik. Bakanlığa onaylatmaya çalışıyoruz ve çok yakın bir zamanda da bu yönergeyle karşı karşıya kalacağız." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMMO) Odası Başkanı Serhat Gümüş de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Cemal Yükselen de bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Afyonkarahisar SMMMO tarafından 7 üyeye ruhsatları takdim edildi.

Programa, Kartaloğlu, Gümüş ve Yükselen'in yanı sıra, oda başkanları, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile davetliler katıldı.