TÜSİAD ve MEF'ten Yapay Zeka Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TÜSİAD ve MEF'ten Yapay Zeka Programı

01.07.2025 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD ve MEF, iş dünyasında yapay zeka farkındalığını artıracak 'İşte Yapay Zeka' programını başlatıyor.

Türk Sanayici İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve MEF Üniversitesinin özel sektör çalışanlarının yapay zeka farkındalığını artırmayı amaçladığı "İşte Yapay Zeka" programı başlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD ve MEF Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen "İşte Yapay Zeka" programı, şirketlerde yapay zeka farkındalığını artırmak ve çalışanların bu alandaki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla tasarlandı.

Programa ilk aşamada TÜSİAD üyesi şirketlerin çalışanları katılım sağlayabilecek. Temmuz 2025 itibarıyla çevrim içi olarak erişime açılacak olan programı tamamlayan katılımcılara bir katılım belgesi de verilecek.

Program kapsamında hazırlanan video içerikleri, yapay zekanın iş dünyasındaki stratejik önem ve etkisini iş dünyasından uygulama örnekleriyle birlikte ele alarak, katılımcılara hem akademik hem de uygulamalı bir perspektif sunuyor.

Programda, yapay zekanın iş dünyasındaki rolü, stratejik uygulama alanları, etik ve yönetişim ilkeleri, iş süreçlerine entegrasyonu ile veri yönetimi ve analizi gibi konuları kapsayan beş teorik modül MEF Üniversitesi tarafından hazırlandı.

Program kapsamında ayrıca özel bir modül de bulunuyor. Bu modülde, yapay zekayı başarıyla iş süreçlerine entegre etmiş lider şirketlerin yöneticileri kendi deneyimlerini paylaşıyor. Programa katılanlar Dimes, İnci Holding, İş Bankası, Koç Holding, Koton, Pegasus, QNB Bank AŞ ve Vitra gibi kurumların liderlerinden tecrübe edinme fırsatı bulacak.

"Amacımız, programın iş dünyasına ilham vermesi ve yapay zeka uygulamalarına ışık tutması"

Açıklamada programla ilgili görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, iş dünyasında yapay zekanın rekabetin ve dijital dönüşümün merkezinde yer aldığını belirtti.

Turan, "TÜSİAD olarak, özel sektörün bu dönüşümde güçlü bir rol üstlenmesini önemsiyoruz. Bu sebeple MEF Üniversitesi işbirliğiyle 'İşte Yapay Zeka' video serisini hazırladık. Amacımız, bu içeriğin iş dünyasına ilham vermesi ve yapay zeka uygulamalarına ışık tutması." ifadelerini kullandı.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de TÜSİAD ile beraber hayata geçirdikleri programın, üniversite ve iş dünyasının yapay zeka çağındaki stratejik bir dönüşümün adımı olduğunu kaydetti.

Şahin, "Bu sadece bir eğitim programı değil, ülkemizin yapay zeka çağına hazırlığında bir vizyon ortaklığıdır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD ve MEF'ten Yapay Zeka Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Trump, ABD’den pirinç almayan Japonya’yı tarife uygulamakla tehdit etti Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
Bir yangın da Elazığ’da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı
Antalya’da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu Antalya'da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka’da 6 ayrılık birden Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Leman Dergisi’nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
Leman dergisi önünde protesto Leman dergisi önünde protesto

18:43
Alevler saatlerdir söndürülemiyor Hatay’dan gelen görüntüler korkunç
Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç
18:26
Trump: Gazze’de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz
Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz
17:33
Zafer Partisi’nde “CHP“ krizi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Zafer Partisi'nde "CHP" krizi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
17:30
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
07:44
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
07:18
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Tunç Soyer de gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer de gözaltında
07:08
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
01:34
Kerkük Havalimanı’na füze saldırısı 1 kişi yaralandı, yangın çıktı
Kerkük Havalimanı'na füze saldırısı! 1 kişi yaralandı, yangın çıktı
00:16
Kerem Aktürkoğlu’ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
00:05
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
00:02
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
23:58
Fluminense’den tarihi başarı Inter’i 2 golle devirdiler
Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler
23:35
İzmir’de ev alevlerin arasında kaldı İşte o anlar
İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 19:35:34. #7.11#
SON DAKİKA: TÜSİAD ve MEF'ten Yapay Zeka Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.