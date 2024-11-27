Tütün Ticaretine Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

Tütün Ticaretine Yeni Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamullerinin kayıt dışı üretimini önlemek için yeni düzenleme yaptı.

27.11.2024 11:53
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tütün mamullerinin kayıt dışı üretim ve ticaretinin önlenmesine yönelik usul ve esaslarda düzenlemeye gitti.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemede, kayıt dışı üretim ve ticaretin önlenmesine yönelik değişiklikler yapıldı.

Buna göre, "Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği" uyarınca kurulan "Ürün İzleme Sistemi"nin kapsamı genişletildi.

?Makine çalışma testi, ürün denemesi ve deneme üretiminde test bandrol kullanılması şartı getirildi. ?Üretim tarihi ve kodlama bilgisinin birim paket üzerine üretim esnasında basılması ve üretim tarihiyle bandrol aktivasyon tarihinin uyumlu olması zorunlu oldu.

Tütün ithali, sadece tütün mamulleri üreten firmalar ve tütün işleme tesisi bulunanlar tarafından yapılabilecek.

İhraç edilecek tütün mamullerinde, yurt içi piyasaya arz edilen mamulat çeşidinin birim paket ve grupman ambalajı kullanılamayacak.

Faaliyetine son verilen üretim tesisleri

?Düzenlemeyle, faaliyetine son verilen üretim tesisinde bulunan makineler, ham maddeler, ürünler ve bandroller için nasıl işlem yapılacağı belirlendi.

Bu kapsamda üretim tesisini devralandan teminat alınması ile hem devredenin hem de devralanın, idari para cezası ve vergi borcunun bulunmadığını belgelendirmesi hükmü getirildi.

?Vergi ve SGK borçlarını yapılandıran firmaların tesislerinin devrinde, yapılandırma kapsamındaki borçların tamamının ödenmiş olması şartı konuldu.

Ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için başvuru ve izin koşulları revize edilerek düzenlenen uygunluk belgesi, o ürünlerin üretildiği tesisin devredildiği gerçek veya tüzel kişi dışında başka bir kişiye devredilemeyecek.

Aynı markayla piyasaya arz edilecek mamulat çeşitleri, aynı kategoride sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek. ?Şark tipi tütün ile tütün tozu ithalatı yapılamayacak.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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