TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması

14.05.2022 10:33
TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda ürünlerinde ülkede görülen pahalılığın kıtlık algısı yaratmaması gerektiğini belirterek, "Tarımsal potansiyelimizi harekete geçirmeliyiz.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda ürünlerinde ülkede görülen pahalılığın kıtlık algısı yaratmaması gerektiğini belirterek, "Tarımsal potansiyelimizi harekete geçirmeliyiz. Bu manada hükümetimizden özellikle girdi maliyetlerini azaltacak bir üretim teşvik paketi açıklamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Uluslararası Tarımsal Üreticiler Federasyonu (IFAP) tarafından 1984 yılında 14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü ilan edildiğini belirtti.

Tarım sektörünün en büyük probleminin yüksek girdi maliyetleri olduğunu ifade eden Bayraktar, girdi fiyat endeksiyle üretici fiyat endeksi arasındaki farkın açıldığını, girdi fiyatlarının yüksekliğinin üretimi olumsuz etkilediğini ve bu nedenle üreticinin daha az girdi kullandığını vurguladı.

Bayraktar, dünyada ve ülkede en büyük enflasyon kaleminin gıda olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu ülkede gıda ürünlerindeki pahalılık kıtlık algısı yaratmasın, tarımsal potansiyelimizi harekete geçirmeliyiz. Bu manada hükümetimizden özellikle girdi maliyetlerini azaltacak bir üretim teşvik paketi açıklamasını bekliyoruz. Böyle bir açıklama üreticimizin moralini yükseltir. Toprağına bağlanmasını ve üretimini artırmasını sağlar. Ayrıca üretimi bırakan üreticilerin de tekrar üretime dönmesi sağlanabilir. Taşı toprağı ekelim diyorsak, bir karış toprak boş kalmasın istiyorsak, üreticimizi ve üretimi daha fazla desteklemeliyiz."

Türkiye'nin tarım potansiyelinin yüksek olduğunu, dünyada yetişmeyen birçok ürünün burada yetiştirilebildiğini belirten Bayraktar, "Tarımın GSYH içindeki payı yüzde 5,6'dır. Tarımsal hasıla 45 milyar dolar, ihracatımız ise 25 milyar dolardır. Tarımda kişi başı gelir 3 bin doların altındadır. Bu tabloyu değiştirmeliyiz. Hedefimiz 100 milyar dolar hasılası olan, 50 milyar dolar ihracat yapan ve çiftçisinin refahını sağlamış bir tarım sektörü olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımsal verilerin önemine işaret eden Bayraktar, "Mevcudu bilmeden üretimle ilgili orta ve uzun vadeli planlamaları yapamazsınız. Türkiye'nin acil olarak tarım istatistiklerini güncellemesi gerekir. Bu çalışmaya katkı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon 170 bin çiftçi olduğunu, diğerlerini de kayıt altına alacak bir sistem kurulması için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Dünya Çiftçiler Günü, Tarım, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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