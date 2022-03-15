Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı

15.03.2022 10:09
Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artış gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın ocak ayında 12 milyon 676 bin 268 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl aynı dönemde yüzde 6,8 artışla 13 milyon 536 bin 984 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 0,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9 arttı.

Aylık değişim yaşanmadı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocakta bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe değişmezken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı, inşaat sektöründe ise yüzde 1 geriledi.

YORUMLAR
500
Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 15,1 arttı Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 15,1 arttı Toplanan inek sütü miktarı ocakta yıllık yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 ton oldu Toplanan inek sütü miktarı ocakta yıllık yüzde 5,7 azalarak 836 bin 959 ton oldu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Buzlu yolda kayan araba faciayı beraberinde getirdi! Bir çocuk hastaneye kaldırıldı
10:18 450 bin TL'ye sıfır araç aldığını sandı! Hasarı öğrenince şoke oldu
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
10:09 Konut satışları şubat ayında %20,1 arttı!
10:05 Boşandığı kadını sokak ortasında döven adam, önce gözaltına alındı sonra serbest bırakıldı!
10:00 Seda Sayan, sevgilisi Çağlar Ökten ile 2 ay sonra evleneceğini duyurdu!
09:57 Zelenski'nin danışmanı savaşın biteceği tarihi işaret etti: Rus ordusunun kaynakları azaldı, savaş mayıs ayı başında sona erer
09:47 Çorum'da camiye girdi, namaz kılarken ısıtıcıyı açtı! Bıraktığı not herkesi duygulandırdı
09:42 Rus ordusu Çin'den silahlı insansız hava aracı desteği istedi!
09:41 Yaptırım uygulanan Abramoviç'in jeti İstanbul'a uğradı, yatı da İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 10:31:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ücretli çalışan sayısı ocakta yıllık bazda yüzde 6,8 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement