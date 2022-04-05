Uludağ İhracatçı Birliklerinin mart ayı ihracatı 2,8 milyar dolar oldu - Son Dakika
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Uludağ İhracatçı Birliklerinin mart ayı ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

05.04.2022 10:16
Uludağ İhracatçı Birliklerinin mart ayı ihracatı 2,8 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla mart ayında 2,8 milyar dolar dış satım yapıldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla mart ayında 2,8 milyar dolar dış satım yapıldı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, geçen ay ihracatı 2 milyar 827 milyon 736 bin dolar olan birliklerin, yılın ilk çeyreğindeki dış satımı 7 milyar 809 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) geçen ay 2 milyar 280 milyon dolar 924 bin dolar ihracat kaydetti.

Mart ayında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artışla 131 milyon 698 bin dolar, Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) dış satımı yüzde 35 yükselişle 109 milyon dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ihracatı yüzde 42 artışla 27 milyon dolar oldu.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin (UYMSİB) mart ihracatı ise yüzde 8,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mart ihracatı 269 milyon 980 bin dolar olarak açıklandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen üretmeye, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. İhracatımızda istikrarımızı koruyoruz. Çok hassas bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde üretmekten ve ihracattan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birliklerinin mart ayı ihracatı 2,8 milyar dolar oldu - Son Dakika


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